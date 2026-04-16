Goldman Sachs: Rekordgewinn, 5 Mrd. Aktienrückkauf – Aktie sinkt

Treiber des Wachstums war das Geschäftsfeld Global Banking & Markets, dessen Erträge auf 12,74 Milliarden US-Dollar zulegten. Besonders das Beratungsgeschäft profitierte von einer höheren M&A-Aktivität und verzeichnete ein Plus von 48 Prozent auf 2,84 Milliarden US-Dollar. Auch das Aktiengeschäft legte kräftig zu und erreichte 5,33 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 27 Prozent. Dagegen rückten die Einnahmen aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) um zehn Prozent auf 4,01 Milliarden US-Dollar ab, belastet insbesondere durch Zins- und Hypothekenprodukte.

Goldman Sachs ist kraftvoll ins Jahr 2026 gestartet und liefert im ersten Quartal deutlich verbesserte Kennzahlen. Der Nettogewinn kletterte auf 5,63 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis je Aktie stieg auf 17,55 US-Dollar nach 14,12 US-Dollar im Vorjahr. Die Gesamterlöse wuchsen um 14 Prozent auf 17,23 Milliarden US-Dollar. Die Investmentbank belohnt ihre Anteilseigner: Insgesamt flossen 6,38 Milliarden US-Dollar an Rückflüssen, davon 5,00 Milliarden für Aktienrückkäufe; die Quartalsdividende wurde bei 4,50 US-Dollar je Aktie angesetzt. Trotz der starken Zahlen geriet die Aktie vorbörslich unter Druck und fiel um 2,77 Prozent auf 883,00 US-Dollar.

Die Kostenentwicklung stimmt weniger optimistisch: Die Aufwendungen stiegen um 14 Prozent auf 10,43 Milliarden US-Dollar, wodurch die Effizienzquote mit 60,5 Prozent zwar nahezu stabil blieb, aber weiterhin Raum für Verbesserung zeigt. In der Vermögensverwaltung zeigte Goldman Sachs ein solides, moderates Wachstum mit Erträgen von 4,08 Milliarden US-Dollar. Schwächelnder fiel das Segment Platform Solutions aus, das mit 411 Millionen US-Dollar deutlich unter Druck stand – hier belasteten Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Apple-Kreditkartenportfolio.

Konzernchef David Solomon kommentierte das Quartal als starke Performance in einem volatileren Marktumfeld und betonte die Bedeutung eines disziplinierten Risikomanagements angesichts geopolitischer Unsicherheiten. Analysten zeigten sich insgesamt positiv, die kanadische Bank RBC beließ die Einstufung auf „Sector Perform“ mit einem Kursziel von 1.030 US-Dollar, forderte aber weitere Erklärungen für das schwächere FICC-Ergebnis.

Die ausgeweitete Kapitalrückführung in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden unterstreicht Goldmans Fokus auf Kapitalallokation und Aktionärsrendite. Marktbeobachter werten den Kursrückgang als Reaktion auf Unsicherheiten über die Nachhaltigkeit des Ertragsmixes sowie als Gewinnmitnahme nach starken Zahlen. Kurzfristig könnte die Profitabilität unter Druck geraten, sollten Zinsmärkte oder Kreditbedingungen erneut volatil werden. Für Anleger bleiben die Kernthemen die Erholung im FICC-Geschäft, das Kostenmanagement und die Frage, wie erfolgreich die Bank Plattformrisiken abbaut. Investoren sollten daher auf Quartalszahlen und Managementkommentare achten und reagieren.

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 899,5USD auf NYSE (16. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.