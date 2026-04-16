Krieg im Persischen Golf verstärkt Chinas Aluminium-Exportboom

Für die großen chinesischen Schmelzen wie Chalco kommt der Nachfrageboom zur rechten Zeit. Inland stagniert die Konjunktur, Lagerbestände liegen auf einem Sechsjahreshoch – der Weltmarkt absorbiert das Überangebot. Die Preisdifferenz zwischen Weltmarkt- und Inlandspreisen erreicht Rekordniveau seit 2022; Bloomberg Intelligence sieht die Margen der Schmelzen nahe historischen Höchstständen. Eindrucksvoll ist ein Sondergeschäft vom 31. März: Eine Chalco-Einheit lieferte 510 Tonnen Legierung an einen thailändischen Kunden, Teile davon per Luftfracht – ein Hinweis auf akuten Versorgungsdruck und die Bereitschaft, hohe Kosten für kurzfristige Versorgungssicherheit zu akzeptieren.

Der anhaltende Krieg im Iran hat die globalen Lieferketten im Aluminiumsektor empfindlich gestört – und zugleich Chinas Position als dominanter Versorger gefestigt. Während die Route am Persischen Golf seit Wochen blockiert ist und rund 9 Prozent der weltweiten Aluminiumproduktion aus der Region praktisch wegfallen, füllt Peking die Lücke: Im März stiegen Chinas Aluminiumexporte um 13 Prozent auf 485.000 Tonnen, im ersten Quartal wurden 1,46 Millionen Tonnen ausgeliefert (+6,5 Prozent). Analysten erwarten, dass die Jahresaussendungen an die Rekordmarke von 6,7 Millionen Tonnen aus 2024 heranreichen oder diese sogar übertreffen könnten.

Trotz der kurzfristigen Gewinnchancen mahnen Experten zur Vorsicht. Steigende Frachtraten durch den Konflikt können Arbitrage-Gewinne schmälern; langfristig droht Substitution, etwa durch leichtere Magnesiumlegierungen in der Automobilindustrie, die die Aluminiumnachfrage dämpfen könnten. Für Mai und Juni werden besonders im Automobil- und Verpackungssektor starke Auftragseingänge erwartet.

Zeitgleich unterstreicht ein Bericht der Energy Transitions Commission (ETC) die strategische Bedeutung von Energie- und Materialeffizienz in der Schwerindustrie. Demnach könnten energieintensive Sektoren bis 2050 ihre Produktion steigern und dabei den Energieverbrauch um bis zu 45 Prozent senken. Schlüsselmaßnahmen sind technische, Service- und Materialeffizienz sowie ein massiver Ausbau sauberer Stromversorgung und kohlenstoffarmer Brennstoffe. Recycling – Aluminium lässt sich mit rund 95 Prozent geringerem Energieaufwand wiederaufbereiten – sowie Investitionen in saubere Industriekapazitäten sind zentrale Hebel.

Für Unternehmen und Politik heißt das: Kurzfristig profitiert China von geopolitischen Verwerfungen, doch die Krise offenbart zugleich die Verwundbarkeit globaler Lieferketten und die ökonomische Dringlichkeit, Industrieprozesse effizienter und resilienter zu gestalten. Anleger sollten die Margenexplosionen und Logistikrisiken im Blick behalten; mittelfristig eröffnen Energieproduktivität und Recycling strategische Chancen zur Kosten- und Emissionsreduktion.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 3.673PKT auf Ariva Indikation (15. April 2026, 20:25 Uhr) gehandelt.