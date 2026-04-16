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    Fuchs will bis 2031 Ergebnis um mindestens gut ein Viertel steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzziel 2031 bei 4,0 bis 4,5 Milliarden Euro
    • Ebitziel 550 bis 600 Millionen, Marge 13 bis 15 %
    • Dividende soll jährlich steigen, Kosten stabil
    Fuchs will bis 2031 Ergebnis um mindestens gut ein Viertel steigern
    Foto: FUCHS PETROLUB

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat sich für die kommenden Jahre Zuwächse vorgenommen. So soll der Umsatz bis 2031 auf 4,0 bis 4,5 Milliarden Euro klettern, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages bekannt gab. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt das Management um Konzernchef Stefan Fuchs einen Anstieg auf 550 bis 600 Millionen Euro an. Mit Blick auf das Ebit im Jahr 2025 ist dies ein erwartetes Plus zwischen gut 26 und knapp 38 Prozent. Die entsprechende Marge soll dann 13 bis 15 Prozent betragen. Von den verbesserten Geschäftsaussichten sollen auch die Aktionäre profitieren, die Dividende soll in dem Zeitraum jährlich steigen.

    Dabei geht das Unternehmen von einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Preisen aus. Annahmen und Fortschritte sollen jährlich auf ihre Auswirkungen auf die Zielerreichung überprüft werden.

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    Für 2026 hatte Fuchs zuletzt einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn (Ebit) von 450 Millionen Euro in der Planung. 2025 betrug der Erlös knapp 3,6 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 435 Millionen Euro. Die Dividende für eine Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen./mne/stk

    FUCHS Pref

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,30 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +16,99 %/+46,24 % bedeutet.




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