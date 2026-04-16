Heidelberg und OAS starten ONBERG – Drohnenabwehr 'Made in Brandenburg'

Das Angebot richtet sich primär an Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) – von Energieversorgern über Wasserwerke bis hin zu militärischen und zivilen Schutzbereichen. Das Unternehmen verweist auf eine gestiegene Bedrohungslage durch Spionage, Sabotage und hybride Angriffe, bei denen Drohnen zunehmend zum Mittel der Wahl gehören. In Deutschland fallen nach Unternehmensangaben rund 2.000 Infrastrukturstandorte unter das KRITIS‑Regime, deren Ausfall großflächige Folgen für Bevölkerung und Versorgung haben kann. ONBERG will mit einem integrierten, skalierbaren System ineffiziente Insellösungen ersetzen und Betreibern eine sofort einsetzbare Schutzlösung liefern.

Heidelberger Druckmaschinen (HEIDELBERG) und das US‑israelische Ondas Autonomous Systems (OAS) haben ihr Joint Venture ONBERG Autonomous Systems am Standort Brandenburg an der Havel offiziell gestartet. Das Gemeinschaftsunternehmen, getragen von HD Advanced Technologies (HDAT), einer HEIDELBERG‑Tochter, will autonome Systeme zur Drohnenabwehr entwickeln, integrieren und in Serie fertigen. Eine Live‑Demonstration vor Politik- und Wirtschaftsvertretern bestätigte laut Unternehmen die Einsatzreife der Systeme. ONBERG positioniert sich als One‑Stop‑Shop: von Sensorik und Erkennung über Systemführung bis zur Wirkkomponente – alles „made in Brandenburg“ und eingebettet in europäische Lieferketten.

Der operative Start umfasst unmittelbare Vermarktung in Deutschland und der Ukraine; Vertrieb, Entwicklung und Fertigung sollen gemäß Roadmap schrittweise ausgebaut werden. Technologisch baut ONBERG auf bewährter OAS‑Plattform, ergänzt um zusätzliche autonome Funktionen, Sensorik und Kommunikation. HEIDELBERG hebt den Standort Brandenburg mit seiner rund 30.000 Quadratmeter großen Fertigungsfläche und etwa 380 Beschäftigten als Produktionsbasis hervor, die über Präzisionsfertigungskompetenzen wie Induktionshärten und Reibschweißen verfügt.

Politische und wirtschaftliche Akteure kommentierten den Start mit Verweisen auf technologische Souveränität, Beschäftigungseffekte und die deutsch‑israelische Partnerschaft. Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke betonte die strategische Bedeutung für Brandenburg als Hightech‑Standort; der israelische Botschafter Ron Prosor lobte die Kooperation als Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit.

Finanziell hat HEIDELBERG unmittelbar vor dem Joint‑Venture‑Start seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 revidiert: Die bereinigte EBITDA‑Marge wird nach vorläufigen Zahlen voraussichtlich bei rund 6,6 % liegen. Gründe sind vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsbereiche (insbesondere Defense), ein schwächeres Investitionsumfeld infolge geopolitischer Spannungen, ungünstiger Produktmix und anhaltende Währungseinflüsse. Umsatz- und Auftragseingang sollen währungsbereinigt im Plan liegen; die finalen Zahlen folgen am 10. Juni 2026. Marktreaktionen hatten bereits erhöhte Kursfantasie für HEIDELBERG‑Aktien sichtbar gemacht.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 1,690EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.