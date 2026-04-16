Streik-Chaos bei Lufthansa: Hunderte Flüge gestrichen, Umbau in Gefahr

Für das Management ist der Konflikt Teil eines größeren Attraktivitäts- und Wettbewerbsproblems: Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Personalvorstand Michael Niggemann halten an einer Strategie fest, Flugzeuge nur dort einzusetzen, wo sie profitabel sind, und schwächere Strukturen durch kostengünstigere Töchter wie Discover oder die neuen City Airlines zu entlasten. Spohr signalisiert Gesprächsbereitschaft, aber keine Nachgiebigkeit: Lieber kurzfristig ein reduziertes Angebot als eine dauerhaft geschwächte Kernmarke, lautet seine Botschaft. Die Unternehmensführung bewertet die Forderungen der Piloten als „absurd und unerfüllbar“ und warnt, jeder Streik „verkleinere die betroffene Fluggesellschaft“.

Die jüngste Eskalation der Streiks bei der Lufthansa trifft das Unternehmen in einer Phase strategischer Neuausrichtung und verschärft zugleich ökonomische sowie reputative Risiken. Innerhalb weniger Tage haben Piloten- und Kabinengewerkschaften wiederholt die Arbeit niedergelegt: Die Vereinigung Cockpit (VC) rief zu mehrtägigen Ausständen bei der Kerngesellschaft, Lufthansa Cargo und Cityline auf, die Kabinengewerkschaft Ufo kündigte zwei volle Streiktage für Lufthansa und Lufthansa Cityline an; damit läuft bereits die fünfte Streikwelle des fliegenden Personals. Allein an den Drehkreuzen Frankfurt und München wurden zu Wochenbeginn hunderte Flüge gestrichen – in Frankfurt summierten sich die Ausfälle auf über 1.100 Starts und Landungen für zwei Tage, in München auf 710; an einem Tag entfielen mehr als 900 Bewegungen an den Hubs.

Die Gewerkschaften werfen dem Arbeitgeber eine Hardliner-Haltung vor und betonen hohe Beteiligung und Legitimität ihrer Aktionen. Die VC fordert Verbesserungen bei Betriebsrenten und Einkommen, Ufo kämpft um Rahmenbedingungen nach dem Manteltarifvertrag und Sozialpläne für Cityline-Beschäftigte. Angebote der Arbeitgeber seien bislang nicht erkennbar gewesen; die VC schlug indessen ein Schlichtungsverfahren vor.

Ökonomisch drohen erhebliche Folgekosten: Tourismusverbände sprechen von Millionenschäden und warnen vor einem Imageschaden für den Standort Deutschland. Operativ nutzt Eurowings registrierte Tochtergesellschaften außerhalb deutschen Tarifrechts, um Teile des Angebots aufrechtzuerhalten; dennoch bleibt die Auslastung reduziert. Lufthansa hatte angekündigt, rund die Hälfte der Langstreckenflüge sicherzustellen, auf Nah- und Mittelstrecken nur etwa ein Drittel des Plans durchzuführen; Eurowings peilt rund 60 Prozent Betrieb an. Kurzfristig sind Verdrängungsrisiken, höhere Kosten und Kundenverlust wahrscheinlicher; langfristig steht die Frage, ob Lufthansa ihre Umbaupläne durchhalten kann, ohne tiefergehende Tarifreformen oder verbindliche Schlichtungen.

Zudem kündigte die VC bereits weitere Arbeitsniederlegungen für Donnerstag und Freitag an, schlug aber zugleich ein Schlichtungsverfahren vor; politische Aufmerksamkeit ist hoch, da zum 100. Jubiläum Bundeskanzler und Verkehrsminister erwartet werden und Ufo eine Kundgebung vor dem neuen Besucherzentrum plant. Lufthansa schloss humanitäre Flüge in Richtung Naher Osten von den Aktionen aus, riet Kunden zu regelmäßiger Statusprüfung und stellte Teilprogramme über Eurowings Europe sowie Partnerairlines sicher. Kurzfristig dürften Umsatz- und Margenbelastungen sowie zusätzliche Kosten für Umbuchungen und Hotelstornos die Jahresprognosen belasten. An den Kapitalmärkten bleibt das Risiko erhöhter Volatilität präsent; weiterhin beobachtbar.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 7,882EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.