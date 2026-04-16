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    Deutsche Bank im April: Mega-Rückkäufe, Schweiz-Offensive und Streikgefahr

    Deutsche Bank im April: Mega-Rückkäufe, Schweiz-Offensive und Streikgefahr
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Deutsche Bank bleibt im April in Bewegung: Während das Institut seine Kapitalrückführungen über ein großvolumiges Aktienrückkaufprogramm fortsetzt, treibt es zugleich strategische Expansionsschritte im Wealth Management voran. Parallel dazu sorgt ein festgefahrenes Tarifgespräch bei der Postbank-Tochter für Zündstoff – und die Quartalsprognosen geben Anlegern Anlass zu geteilten Reaktionen.

    Im Rahmen des seit 26. Februar laufenden Rückkaufprogramms meldete die Bank für den Zeitraum 7. bis 10. April den Erwerb von insgesamt 200.000 eigenen Aktien. Die Tagessummen beliefen sich jeweils auf 50.000 Stück zu volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen 25,62 Euro (7. April) und 27,86 Euro (10. April). Insgesamt hat die Deutsche Bank damit bis einschließlich 10. April 2026 bereits 22.803.091 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank an der Frankfurter Börse (Xetra) und gegebenenfalls multilaterale Handelssysteme wie Cboe, Turquoise und Aquis. Solche Rückkaufprogramme dienen der Kapitalallokation, stützen den Gewinn je Aktie und signalisieren Vertrauen des Managements in die eigene Bewertung – zugleich reduzieren sie die frei verfügbaren Aktien und können Liquiditätsprofile verändern.

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    Personalpolitisch setzt die Bank auf Wachstum im vermögenden Kundensegment: In der Schweiz will die Deutsche Bank ihr Wealth-Management deutlich ausbauen, mit der geplanten Einstellung von rund 40 Mitarbeitern und bereits ersten Neueinstellungen in Zürich und Genf. Ziel ist ein „zweistelliges jährliches Umsatzwachstum“ in einem Markt, der für diskreten, grenzüberschreitenden Wealth Business hohe Bedeutung hat. Die Offensive in London und der Schweiz unterstreicht die strategische Schwerpunktsetzung auf institutionelle und Private-Banking-Erträge.

    Gleichzeitig gerät die Muttergesellschaft in arbeitsrechtliche Spannungen: Bei der Postbank laufen Verhandlungen über Entgelte für rund 9.000 Beschäftigte ergebnislos. Verdi kritisiert das Angebot mit Staffelungen von jeweils 2 Prozent als unzureichend und droht mit Warnstreiks. Die Gewerkschaft fordert 8 Prozent bzw. mindestens 300 Euro und verweist auf anhaltende Belastungen und Unsicherheit durch Filialschließungen und organisatorische Integration. Eine nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte Mai geplant.

    Finanziell bleibt die Deutsche Bank optimistisch: Für das erste Quartal prognostiziert sie ein Gewinnwachstum von 19 Prozent, gespeist durch starke Ergebnisse in Technologie- und Energiesegmenten, befeuert von hohen Ölpreisen und dem KI-Boom. Anleger reagieren jedoch zurückhaltend, was die Differenz zwischen operativer Stärke und Markterwartungen widerspiegelt. Zusammengefasst: Die Bank balanciert aktiv Kapitalrückführung, Wachstumsoffensive und interne Spannungsfelder – ein komplexes Bild für Investoren und Beobachter.



    Deutsche Bank

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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 28,29EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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