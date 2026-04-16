Gerresheimer verlängert Kredit-Frist – Centor-Verkauf soll Krise abwenden

Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt und damit kurzfristige Finanzierungsrisiken deutlich reduziert. Die Inhaber des Schuldscheins signalisierten mit einer Quote von 96 Prozent des Gesamtvolumens von 870 Millionen Euro ihre Zustimmung zu einer Verlängerung bis zum 30. September 2026; auch die Bankpartner einigten sich unter üblichen Bedingungen auf die gleiche Laufzeit. Zusätzlich wurden wesentliche Kreditklauseln zum Verschuldungsgrad bis einschließlich des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Parallel dazu hat Gerresheimer den Verkauf der US-Tochter Centor Inc. als Maßnahme zur Stärkung der Kapital- und Finanzstruktur initiiert; der Prozess läuft planmäßig und zieht eine zweistellige Zahl interessierter Bieter an, der Vollzug wird noch in diesem Jahr erwartet.

Hintergrund der Maßnahmen sind interne Untersuchungen zu Geschäftsvorgängen in den Jahren 2024 und 2025, die eine Verschiebung der Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 erforderlich machten. Ziel des Vorstands ist die Veröffentlichung des testierten Abschlusses bereits im Juni 2026, die Quartalsmitteilung soll zeitnah danach folgen. Konkrete Termine für Hauptversammlung und Mitteilungen sollen zeitnah bekanntgegeben werden. CFO Wolf Lehmann betonte, dass die breite Kreditgeberunterstützung Raum gebe, die identifizierten Sachverhalte transparent aufzuarbeiten und die Bilanz fertigzustellen; der Centor-Verkauf sei ein klarer Schritt zur signifikanten Verbesserung der Kapitalstruktur.