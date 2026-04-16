Gerresheimer verlängert Kredit-Frist – Centor-Verkauf soll Krise abwenden
Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt und damit kurzfristige Finanzierungsrisiken deutlich reduziert. Die Inhaber des Schuldscheins signalisierten mit einer Quote von 96 Prozent des Gesamtvolumens von 870 Millionen Euro ihre Zustimmung zu einer Verlängerung bis zum 30. September 2026; auch die Bankpartner einigten sich unter üblichen Bedingungen auf die gleiche Laufzeit. Zusätzlich wurden wesentliche Kreditklauseln zum Verschuldungsgrad bis einschließlich des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Parallel dazu hat Gerresheimer den Verkauf der US-Tochter Centor Inc. als Maßnahme zur Stärkung der Kapital- und Finanzstruktur initiiert; der Prozess läuft planmäßig und zieht eine zweistellige Zahl interessierter Bieter an, der Vollzug wird noch in diesem Jahr erwartet.
Hintergrund der Maßnahmen sind interne Untersuchungen zu Geschäftsvorgängen in den Jahren 2024 und 2025, die eine Verschiebung der Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 erforderlich machten. Ziel des Vorstands ist die Veröffentlichung des testierten Abschlusses bereits im Juni 2026, die Quartalsmitteilung soll zeitnah danach folgen. Konkrete Termine für Hauptversammlung und Mitteilungen sollen zeitnah bekanntgegeben werden. CFO Wolf Lehmann betonte, dass die breite Kreditgeberunterstützung Raum gebe, die identifizierten Sachverhalte transparent aufzuarbeiten und die Bilanz fertigzustellen; der Centor-Verkauf sei ein klarer Schritt zur signifikanten Verbesserung der Kapitalstruktur.
Aus Investorensicht reduziert die Vereinbarung das unmittelbare Risiko einer Covenant-Verletzung und eines möglichen Auslöseereignisses. Die Aussetzung der Verschuldungs-Klauseln und die Fristverlängerung verschaffen dem Management Zeit, die Bilanzabschlüsse zu finalisieren und liquide Mittel durch den angestrebten Verkauf freizusetzen. Gleichwohl bestehen weiterhin Risiken: Die Ergebnisse der internen Untersuchungen könnten zu bilanziellen Anpassungen und Rückstellungen führen, die Kreditgebervereinbarungen sind teilweise an Bedingungen geknüpft, und ein zeitiger Abschluss des Verkaufs von Centor ist nicht garantiert.
Operativ berichtet Gerresheimer, die mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro erzielte und weltweit über 13.000 Beschäftigte an 39 Standorten beschäftigt, dass die Geschäftsentwicklung 2026 bislang im Rahmen der Erwartungen liege und die Auftragslage solide sei. Das Management steht damit vor der Herausforderung, sowohl Transparenz gegenüber Investoren herzustellen als auch operative Stabilität zu sichern, bis die Prüfungen abgeschlossen und die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt sind. Ratingagenturen und Kapitalgeber dürften die Kreditbedingungen und die Verwendung des Veräußerungserlöses genau verfolgen. Ein zügiger, rechtssicherer Abschluss der Prüfungen wäre aus Sicht der Märkte positiv. Investoren bleiben bis zur Veröffentlichung weiterhin wachsam und abwartend beobachtend.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18,54EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
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