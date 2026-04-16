Kurschance: IBU‑tec baut LFP‑Werk mit VW‑Partner — 15.000 t/Jahr ab 2028

Zentrale Basis für die Expansion ist eine langfristige Partnerschaft mit PowerCo (VW‑Tochter): Ein Joint Development Agreement plus ein zehnjähriger Abnahmevertrag sichern IBU‑tec nach Einschätzung von Montega mittelfristig eine Vollauslastung der neuen Kapazitäten. Übergangsweise soll bereits ab 2026 auf bestehenden Anlagen in Weimar produziert werden; Montega erwartet daraus sowie aus JDA‑Meilensteinen jeweils Umsatzzuflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

IBU‑tec steht vor einem strategischen Wachstumssprung: Beim Richtfest des neuen Sprühturms in Bitterfeld‑Wolfen präsentierte das Unternehmen am 15. April einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur großvolumigen Produktion von LFP‑Kathodenmaterial. Die geplante Anlage soll ab 2028 rund 15.000 Tonnen pro Jahr produzieren und damit zu einer der ersten industriellen LFP‑Produktionen in Europa zählen. Politische Unterstützung erhielt das Projekt durch den Ministerpräsidenten von Sachsen‑Anhalt, Sven Schulze, der die Bedeutung heimischer Batteriewertschöpfung betonte.

Finanziell erscheint die Expansion tragbar: Montega beziffert die Investitionen in Bitterfeld auf rund 45 Mio. EUR und geht davon aus, dass diese überwiegend aus operativem Cashflow gedeckt werden können. IBU‑tec erzielte 2025 einen starken operativen Cashflow von 14,5 Mio. EUR und einen Free Cashflow von 6,4 Mio. EUR; das EBITDA lag bei 4,6 Mio. EUR. Überraschend schlug der Vorstand dennoch eine Dividende von 0,12 EUR je Aktie vor — Montega interpretiert dies als Zeichen der Innenfinanzierungskraft und Management‑Zuversicht.

Das Batteriegeschäft ist bereits heute Wachstumstreiber: 2025 entfielen 17,7 Mio. EUR (+79,9% gegenüber Vorjahr) bzw. rund 40% des Konzernumsatzes darauf. Montega bestätigt seine Zielvorgabe, bis 2030 mindestens 85–90 Mio. EUR mit Batteriematerialien zu erwirtschaften; dies würde bei einem Konzernumsatz von 120–140 Mio. EUR einem Anteil von rund zwei Dritteln entsprechen und die EBITDA‑Marge von 10,5% (2025) auf 13–15% anheben.

Gleichzeitig warnt Montega vor kurzfristigen Belastungen: Für 2026 rechnet die Bank mit einem Übergangsjahr, geprägt von einem schwachen Chemieumfeld und geopolitischen Effekten des Irankonflikts. Sie positioniert ihre Prognosen im unteren Bereich der Unternehmensguidance (Umsatz 37–39 Mio. EUR; EBITDA‑Marge 7–10%) und erwartet für die Segmente Spezialchemie und Glascoating keine rasche Erholung.

Fazit: Montega sieht in der Fertigstellung der Bitterfeld‑Anlage und dem PowerCo‑Vertrag eine starke Equity‑Story, bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 25,00 EUR (12 Monate) und bewertet den derzeitigen Kursrückgang als Einstiegschance — trotz eines kurzfristig anspruchsvollen Marktumfelds.

Die IBU-tec advanced materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 14,93EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.