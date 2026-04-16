Montega bremst LPKF‑Rallye: Hype statt Fundament

Auslöser der Aufmerksamkeit war ein ausführlicher Blogbeitrag auf vlmkapital.com zur Wertschöpfungskette im Halbleiterbereich mit Fokus auf Through‑Glass‑Vias (TGV) und der LIDE‑Technologie von LPKF. Der Beitrag, der über Social Media – insbesondere X – tausende Impressionen erzielte, stellt LPKF als mögliche Schlüsselfigur im Ökosystem dar und nennt potenzielle Kunden. Montega betont jedoch, dass der Artikel keine neuen Informationen liefere, sondern bereits bekannte Marktpotenziale zusammenführe. Die erhöhte Sichtbarkeit habe wohl internationale Investoren angezogen, die kurzfristig zu verstärktem Handelsinteresse führten.

Die Montega AG hat in einem Update vom 15. April 2026 ihre Einschätzung zur LPKF Laser & Electronics SE angepasst: Empfehlung von „Kaufen“ auf „Halten“, Kursziel unverändert bei 9,00 EUR auf 12 Monate, Analyst: Bastian Brach (ISIN DE0006450000). Anlass ist die jüngste, starke Kursbewegung der Aktie, die binnen zwei Wochen um mehr als 60% gestiegen ist – begleitet von ungewöhnlich hohen Handelsvolumina. Montega sieht hinter dem Anstieg primär stimmungsgetriebene Marktdynamik, nicht neue fundamentale Fakten.

Branchenseitig gibt es Bestätigungen für den langfristigen Trend zu Glassubstraten: Die Ankündigung einer Partnerschaft zwischen TPK Holding und ASE Technology zum Aufbau einer Pilotlinie für Advanced Packaging und TGV bis Q3 2026 unterstreicht die strukturelle Entwicklung. Montega sieht darin zwar eine grundsätzlich positive Marktentwicklung, erwartet aber keinen unmittelbaren signifikanten Umsatzschub für LPKF: Selbst bei einer Beteiligung als Ausrüster würden initial eher nur ein bis zwei LIDE‑Systeme abgesetzt – kein game changer für die Unternehmensbilanz.

Im Gespräch mit dem Management bestätigte sich Montegas Einschätzung: Keine substantiellen neuen operativen oder kommerziellen Entwicklungen. Positiv bewertet wird die gestiegene Bekanntheit der Equity Story, die mittelfristig die Bewertung stützen könnte – vorausgesetzt, operative Fortschritte und Großaufträge folgen. Der klare verbleibende Kurstreiber wäre eine potenzielle Großorder im LIDE‑Bereich im zweiten Halbjahr 2026.

Montega behält seine operativen Prognosen bei und bleibt vorsichtig, angesichts der schwachen Solarmarktbedingungen und bisher ausbleibender Großaufträge. Ergebnis: Kursziel bleibt 9,00 EUR, Rating herabgestuft auf „Halten“. Die Botschaft an Investoren ist eindeutig: Die aktuelle Rally ist überwiegend sentimentgetrieben; nachhaltige Fundamentaldaten und konkrete Auftragsabschlüsse sind erforderlich, damit eine dauerhafte Neubewertung stattfindet.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 10,08EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.