Metzler empfiehlt 'Buy' – Eckert & Ziegler mit 41% Kurspotenzial

Auslöser der Kaufempfehlung ist die Aufnahme der Research Coverage durch Metzler mit Analyst Alexander Neuberger, der Eckert & Ziegler als führenden Anbieter isotopentechnischer Komponenten für Nuklearmedizin und Messtechnik einschätzt. Metzler verweist auf eine robuste Marktpositionierung, die von steigender Nachfrage nach diagnostischen und therapeutischen Radioisotopen profitiert, sowie auf rekordhohe Margen beim Hersteller. Gleichzeitig bemängelt die Bank, dass die Bewertung der Papiere im Vergleich zur Konkurrenz „deutlich günstiger“ ausfalle. Metzler setzt ein Kursziel von 21,00 Euro und signalisiert damit ein Kurspotenzial von rund 41 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 14,92 Euro am 13. April 2026.

Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat die im TecDAX gelistete Eckert & Ziegler SE am Dienstag vorübergehend aus ihrem monatelangen Abwärtstrend gehoben und die Aktie deutlich ansteigen lassen. Nach wochenlangen, immer niedrigeren Erholungsphasen schoss der Kurs zeitweise um 7,7 Prozent auf 16,07 Euro, was den Stand oberhalb der 16-Euro-Marke markierte — zuletzt erreicht in einer kurzen Erholung im Januar. Bis Dienstagmittag lag das Plus noch bei 6,3 Prozent, wodurch die Jahresbilanz wieder ins Positive drehte.

Für Investoren bietet sich damit ein klarer Spannungsbogen: Auf der positiven Seite stehen strukturelle Wachstumsfaktoren in der Nuklearmedizin, die Fokussierung des Unternehmens auf Radiopharmazie — von Entwicklung bis Kommerzialisierung — sowie strategische Partnerschaften, etwa mit Telix Pharmaceuticals, die Upside-Potenzial auf Umsatz und Margen haben könnten. Eckert & Ziegler beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und profitiert laut Mitteilung von stabilen Erträgen in einem „gut abgeschirmten“ Geschäftsfeld.

Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Die Aktie hat seit September eine Serie tieferer Zwischenhochs gebildet; kurzfristige Erholungen scheiterten zuletzt an der 15-Euro-Marke. Zudem ist die Aktionärsstruktur mit einem Großaktionär relevant: Dr. Eckert hält rund 31 Prozent des Stammkapitals und ist 66 Jahre alt — damit bleibt die Frage nach Nachfolgeregelungen und möglichen strategischen Optionen, inklusive Übernahmespekulationen, ein Thema für Anleger. Die Mitteilung weist darauf hin, dass der Emittent den Inhalt verantwortet; Analysten raten, die Bewertungslücke zu Wettbewerbern gegen operative Risiken und Marktvolatilität abzuwägen.

Fazit: Metzlers „Buy“-Einstieg bietet einen handfesten kurzfristigen Impuls und untermauert die mittel- bis langfristige Wachstumserwartung. Ob dies jedoch einen dauerhaften Trendwechsel markiert, hängt von der operativen Entwicklung, weiteren Research-Updates und der Reaktion institutioneller Investoren auf die nun sichtbare Bewertungslücke ab.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,83EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.