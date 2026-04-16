Weiterer Streik-Tag bei Lufthansa - erneut Ausfälle am BER
- Streik bei Lufthansa verursacht Ausfälle am BER
- Rund 20 Starts und rund 20 Ankünfte gestrichen
- Etwa die Hälfte der Eurowings Verbindungen fällt aus
BERLIN (dpa-AFX) - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch heute zu Ausfällen am Hauptstadtflughafen BER. Rund 20 Starts und ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Außerdem fallen demnach rund die Hälfte der Verbindungen der Lufthansa-Tochter Eurowings aus.
Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und der Tochter Cityline für Donnerstag und Freitag angekündigt. Der Ferienflieger Eurowings soll zudem heute bestreikt werden. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Zudem hat die Gewerkschaft Ufo für Mittwoch und heute rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Ausstand aufgerufen./sak/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 7,866 auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,29 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -22,69 %/+15,96 % bedeutet.
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.