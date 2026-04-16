BASF kauft 245.000 Aktien: Rückkauf läuft, Capital Group über 3%

BASF hat im Rahmen seines seit dem 3. November 2025 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 6. bis 10. April 2026 insgesamt 245.000 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über die Frankfurter Börse (Xetra) durch ein von BASF beauftragtes Kreditinstitut. Am 6. April wurden keine Aktien zurückgekauft; an den folgenden vier Handelstagen wurden Stückzahlen von 65.000 (7. April), jeweils 60.000 (8. und 9. April) sowie 60.000 (10. April) realisiert. Die volumengewichteten Durchschnittskurse der Transaktionen bewegten sich zwischen 51,50 und 54,50 Euro; der kombinierte volumengewichtete Durchschnittspreis dieser Käufe lag bei rund 52,81 Euro, was einem Gesamtausgabenvolumen von etwa 12,94 Millionen Euro entspricht. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 beläuft sich die Gesamtanzahl der zurückerworbenen Aktien auf 19.385.722 Stück. Dies entspricht rund 2,17 Prozent des gemäß Stimmrechtsmitteilung ausgewiesenen Gesamtstimmenkontingents von 892,522,164 Rechten.

Parallel zu den Rückkäufen meldete die US-amerikanische Kapitalverwaltungsgesellschaft The Capital Group Companies, Inc. am 14. April 2026 gemäß den deutschen Meldepflichten nach dem WpHG, dass ihr zugerechnete Stimmrechte am 10. April 2026 die Schwelle von 3 Prozent überschritten haben. Capital Group hält keiner­lei direkte Stimmrechte, jedoch werden ihr 27.331.830 Stimmrechte zugerechnet, was einem Anteil von 3,06 Prozent an der Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht. Instrumente, die zu weiteren Stimmrechtszuweisungen führen könnten, wurden nicht gemeldet.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind beide Meldungen bedeutsam: BASF nutzt den Rückkaufmechanismus zur Kapitalallokation und zur Unterstützung wichtiger Kennzahlen wie Gewinn je Aktie und Eigenkapitalrendite. Die bislang zurückgekauften knapp 19,4 Millionen Aktien sind im Verhältnis zum Gesamtbestand zwar moderat, stellen aber ein klares Signal an den Kapitalmarkt dar, dass das Management überschüssige Liquidität zur Rückführung an die Aktionäre einsetzt. Gleichzeitig erhöht ein institutioneller Investor wie die Capital Group mit mehr als drei Prozent seinen Einfluss und wird als relevanter Adressat für Governance-Dialoge und Abstimmungsaktivitäten wahrgenommen.

Für Marktbeobachter bleibt zu verfolgen, wie intensiv BASF das Rückkaufprogramm fortführt, zu welchen Kursniveaus weitere Käufe erfolgen und ob größere Aktionäre ihr Engagement weiter ausbauen oder reduzieren — Entwicklungen, die kurz- bis mittelfristig Kurs sowie Stimmrechtsstruktur von BASF prägen können. Kontakte und detaillierte Transaktionsaufstellungen stellt BASF auf seiner Website bereit.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 52,84EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.