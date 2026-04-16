Voltatron 2025: Ertragsplus & Wachstum – Starke Kapitalbasis
Nach einem tiefgreifenden Umbau präsentiert sich das Geschäftsjahr 2025 mit klar verbesserter Ertragskraft, gestärkter Bilanz und solider Liquidität als Wendepunkt für den Konzern.
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- Deutlich verbesserte Ergebnislage 2025: Umsatzerlöse der fortgeführten Geschäftsbereiche 22,9 Mio. €, positives EBITDA 1,1 Mio. € (bereinigt 1,8 Mio., bereinigte EBITDA‑Marge 8,0 %) und bereinigtes EBT 0,5 Mio. € (bereinigte EBT‑Marge 2,2 %).
- Bilanz- und Kapitalstruktur deutlich gestärkt: Eigenkapital wieder positiv bei 3,0 Mio. € (vorjahr -3,0 Mio.), Bilanzsumme 48,1 Mio. €, wirtschaftliches Eigenkapital inkl. eigenkapitalähnlicher Nachrangdarlehen 41,9 Mio. €.
- Verbesserte Liquidität und Cashflows: Zahlungsmittel 4,4 Mio. € plus nahezu verfügbare Kreditlinie 7,0 Mio. € → freie Liquidität ≈ 10,9 Mio. €; operativer Cashflow fortgeführter Bereiche 2,4 Mio. €, Free Cashflow 1,7 Mio. €.
- Strategische Neuausrichtung und M&A: Verkauf der Hochvolt-Batteriesysteme und Anteilsveräußerung an ForkOn, Einstellung der GreenCluster-Aktivitäten; 2025 Akquisitionen EKM (Konzernproduktion) und GMS (Vertrieb) sowie KOMITEC-Übernahme zu Jahresbeginn als Basis für Ausbau des Segments Voltatronics.
- Prognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz 47–51 Mio. €, operative Rohertragsmarge 37–44 %, bereinigte EBITDA‑Marge 7–10 % und bereinigte EBT‑Marge 3–4 % (berichtetes EBT wegen PPA‑Effekten rund -2 %).
- Ausblick und Risiken: Vorstand setzt auf organisches Wachstum und weitere M&A‑Aktivitäten sowie Vorbereitung bankenfinanzierter Ressourcen; makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten (u. a. Iran‑Konflikt) bleiben Risiken für die Nachfrage.
Der nächste wichtige Termin, Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 - Geschäftsbericht 2025, bei Voltatron ist am 16.04.2026.
Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,62 % im
Plus.
+6,18 %
+8,04 %
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