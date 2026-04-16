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    Iran-Hoffnung & US-Daten stützen Euro: Kurs klettert über 1,17 Dollar

    Iran-Hoffnung & US-Daten stützen Euro: Kurs klettert über 1,17 Dollar
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    Die Gemeinschaftswährung zeigte in der Berichtszeit eine wechselhafte, aber insgesamt leicht positive Entwicklung. Nach einem zwischenzeitlichen Druck im europäischen Geschäft legte der Euro im New Yorker Handel wieder zu und notierte mehrfach um 1,17 bis 1,18 US-Dollar (zuletzt rund 1,1798 USD). Die Europäische Zentralbank setzte ihren Referenzkurs in der Woche zwischen 1,1684 und 1,1793 Dollar fest; der Dollar kostete somit zwischen etwa 0,848 und 0,856 Euro. Die Schwankungen spiegeln vor allem die Risikoaversion der Anleger in Reaktion auf die geopolitische Lage im Nahen Osten sowie kurzfristige konjunkturelle Signale aus den USA wider.

    Zentrale Triebfeder waren die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach einem zunächst gescheiterten Treffen in Islamabad und Ankündigungen US-amerikanischer Härte – unter anderem von Präsident Donald Trump – hielt sich der Dollar zunächst als sicherer Hafen. Anschließend keimte Hoffnung auf, nachdem Trump öffentlich erklärte, Teheran habe Kontakt aufgenommen und wolle „einen Deal“. Diese Aussicht auf eine Deeskalation und die mögliche Öffnung der Straße von Hormus ließen die Risikobereitschaft steigen und den Euro stützen. Pakistanische Quellen und Vertreter wiesen zugleich darauf hin, dass Diplomatie weiter im Spiel sei. Analysten betonen jedoch, dass eine fortdauernde Blockade der Schifffahrtsroute die Grundlage für nachhaltige Entspannung verhindern würde.

    Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Euro zusätzlichen Auftrieb. Die jüngsten Produzentenpreisdaten beziehungsweise Vorabindikatoren deuteten auf einen schwächeren Inflationsdruck als befürchtet hin: Der Anstieg der Erzeugerpreise fiel hinter Erwartungen zurück, auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel blieb moderater. Parallel überraschte der Empire-State-Index des Verarbeitenden Gewerbes positiv, was gemischte Signale sendet, aber insgesamt die Marktstimmung eher belebte. Ökonomen sehen in den Daten Hinweise darauf, dass höhere Energiepreise durch eine mögliche Beruhigung der Lage im Nahen Osten wieder sinken und damit Inflationssorgen dämpfen könnten – ein Faktor, der die EZB- und Fed-Politik beeinflussen kann.

    Fazit: Kurzfristig dominieren geopolitische Entwicklungen die Devisenmärkte; Fortschritte in den Iran-Gesprächen begünstigen risikofreudigere Anlageentscheidungen und stützen den Euro. Längerfristig bleiben jedoch offene Fragen zu Energiepreisen, Inflationsdynamik und geldpolitischen Reaktionen maßgeblich für die weitere Kursrichtung. Marktteilnehmer beobachten daher fortlaufend Nachrichten aus dem Nahen Osten sowie kommende US-Daten.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 1,181USD auf Forex (16. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



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