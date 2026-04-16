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    Paukenschlag: Nvidia und Cadence kooperieren bei Roboter-KI!

    Nvidia und Cadence starten eine bahnbrechende Kooperation, die die Robotik revolutionieren könnte! Mit der Integration von KI- und Physik-Engines könnte eine neue Ära in der KI-Entwicklung eingeläutet werden.

    KI-Entwicklung - Paukenschlag: Nvidia und Cadence kooperieren bei Roboter-KI!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Nvidia und Cadence Design Systems haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen wollen die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Robotik revolutionieren. Durch die Verbindung von Nvidias fortschrittlichen KI-Modellen mit Cadences leistungsstarken Physik-Engines können Roboter in der realen Welt schneller und effizienter agieren als je zuvor. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Kooperation berichtet.

    Das Geheimnis dieser Kooperation liegt in der Möglichkeit, Roboter zunächst in einer simulierten Softwareumgebung zu trainieren, bevor sie in der realen Welt eingesetzt werden. Während das traditionelle Roboter-Training in der realen Welt oft zeitraubend und kostspielig ist, ermöglicht die Simulation mithilfe von Cadences Physik-Engines eine schnellere und kostengünstigere Entwicklung von KI-Modellen.

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    Laut Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, wird diese Partnerschaft das Training von Robotern "schneller, präziser und effizienter" machen. Anirudh Devgan, der CEO von Cadence, ergänzt, dass die Genauigkeit der Trainingsdaten entscheidend sei, um den Robotern die bestmögliche Leistung zu ermöglichen.

    Doch das ist nicht alles. Cadence plant außerdem, mit neuen KI-Agenten die Arbeit von Ingenieuren zu revolutionieren. Diese Agenten werden einen Teil der Aufgaben übernehmen, die bisher Menschen vorbehalten waren, und somit den Designprozess von Chips und Robotern optimieren.

    Beide Unternehmen hoffen, dass diese Technologien nicht nur die Roboterindustrie vorantreiben, sondern auch zu weiteren innovativen Anwendungen führen werden, die das Potenzial haben, die Technologiebranche nachhaltig zu verändern.

    Die Aktie von Cadence Design Systems schloss den gestrigen Handelstag mit einem Plus von mehr als vier Prozent bei 304,10 US-Dollar ab. Nachbörslich stieg der Kurs noch einmal um 0,70 Prozent. Nvidia schloss mit einem Plus von rund einem Prozent, nachbörslich verlor die Aktie leicht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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