Supertaifun Sinlaku trifft Marianen: Tourismus am Abgrund

Ausläufer des Supertaifuns „Sinlaku“ treffen die Nördlichen Marianen und könnten erhebliche wirtschaftliche Folgen für das abgelegene US-Außengebiet nach sich ziehen. Schon vor dem Eintreffen des Sturms kam es zu einem flächendeckenden Stromausfall, entwurzelten Bäumen und ersten Schäden an Infrastruktur. Meteorologen messen anhaltende Windgeschwindigkeiten von rund 250 km/h und erwarten, dass „Sinlaku“ als Sturm der höchsten Kategorien (4 oder 5) über die Inseln ziehen könnte. Die Behörden haben die höchste Alarmstufe ausgerufen; Gouverneur David Apatang forderte die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf.

Ökonomisch steht vor allem der Tourismussektor unter extremem Druck: Saipan, Tinian und Rota sind stark vom Fremdenverkehr abhängig, haben zusammen rund 45.000 Einwohner und verzeichnen zahlreiche Besucher aus Asien. Wegen der Sturmwarnungen haben alle internationalen Airlines, darunter United Airlines und Philippine Airlines, den Flugverkehr eingestellt; nach Angaben des lokalen Fremdenverkehrsamtes sitzen etwa 400 Touristinnen und Touristen auf den Inseln fest. Kurzfristig führt das zu Einnahmeausfällen für Hotels, Restaurants und Dienstleister, Unterbrechungen bei Buchungen und ausgefallenen Reservierungen. Die Tourismusbranche, Haupteinnahmequelle der Region, erwartet unmittelbar sinkende Umsätze und Liquiditätsengpässe, die insbesondere kleinere Betriebe nicht ohne Unterstützung überstehen dürften.