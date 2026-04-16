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    Supertaifun Sinlaku trifft Marianen: Tourismus am Abgrund

    Supertaifun Sinlaku trifft Marianen: Tourismus am Abgrund
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    Ausläufer des Supertaifuns „Sinlaku“ treffen die Nördlichen Marianen und könnten erhebliche wirtschaftliche Folgen für das abgelegene US-Außengebiet nach sich ziehen. Schon vor dem Eintreffen des Sturms kam es zu einem flächendeckenden Stromausfall, entwurzelten Bäumen und ersten Schäden an Infrastruktur. Meteorologen messen anhaltende Windgeschwindigkeiten von rund 250 km/h und erwarten, dass „Sinlaku“ als Sturm der höchsten Kategorien (4 oder 5) über die Inseln ziehen könnte. Die Behörden haben die höchste Alarmstufe ausgerufen; Gouverneur David Apatang forderte die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf.

    Ökonomisch steht vor allem der Tourismussektor unter extremem Druck: Saipan, Tinian und Rota sind stark vom Fremdenverkehr abhängig, haben zusammen rund 45.000 Einwohner und verzeichnen zahlreiche Besucher aus Asien. Wegen der Sturmwarnungen haben alle internationalen Airlines, darunter United Airlines und Philippine Airlines, den Flugverkehr eingestellt; nach Angaben des lokalen Fremdenverkehrsamtes sitzen etwa 400 Touristinnen und Touristen auf den Inseln fest. Kurzfristig führt das zu Einnahmeausfällen für Hotels, Restaurants und Dienstleister, Unterbrechungen bei Buchungen und ausgefallenen Reservierungen. Die Tourismusbranche, Haupteinnahmequelle der Region, erwartet unmittelbar sinkende Umsätze und Liquiditätsengpässe, die insbesondere kleinere Betriebe nicht ohne Unterstützung überstehen dürften.

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    Die Lage erinnert an Taifun Yutu von 2018, der auf den Nördlichen Marianen bereits schwere Zerstörungen und langfristige wirtschaftliche Schäden verursacht hat. Wiederholte Großereignisse erhöhen das Risiko struktureller Schäden an kritischer Infrastruktur — Stromnetzen, Hafenanlagen und Transportwegen — und damit auch die Kosten für Wiederaufbau und Versicherungsleistungen. Versorgungsketten können zusammenbrechen, Lieferengpässe entstehen, und Umsatzausfälle könnten lokale Beschäftigung und Steuereinnahmen belasten. Hinzu kommt das Risiko steigender Staatsausgaben für Notfallhilfe, Evakuierungszentren und Wiederaufbaumaßnahmen; als US-Territorium dürften die Nördlichen Marianen auf föderale Unterstützung angewiesen sein.

    Für regionale Wirtschaftsteilnehmer und Investoren ist die Kurzfristigkeit der Schocks herausfordernd: Liquiditätsplanung, Kreditlaufzeiten und Versicherungsprüfungen werden in den kommenden Wochen in den Fokus rücken. Langfristig stellt sich die Frage nach resilienterer Infrastruktur, höheren Rücklagen und angepassten Risikopolicen, um die Wirtschaftsleistung gegen zunehmend intensivere tropische Wirbelstürme zu schützen. Sollte das Auge des Sturms die Hauptinseln direkt treffen, sind signifikante materielle Schäden und damit verbundene ökonomische Belastungen wahrscheinlich. Die wirtschaftliche Erholung hängt wesentlich von der Stärke der Schäden, der Verfügbarkeit von Hilfsgeldern und der Wiederbelebung des Tourismussektors ab.



    United Airlines Holdings

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    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV

    Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 94,27EUR auf Nasdaq (16. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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