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    VW: RBC‑Kursziel 135€ — Cashflow‑Chance trotz Audi‑Einbruch & Diesel‑Prozess

    VW: RBC‑Kursziel 135€ — Cashflow‑Chance trotz Audi‑Einbruch & Diesel‑Prozess
    Foto: Ole Spata - dpa

    Die Einschätzungen der Analysten und die jüngsten operativen Meldungen stellen Volkswagen erneut in den Fokus von Anlegern und Interessierten: Die kanadische Bank RBC hat das Rating für den Wolfsburger Konzern nach einer Analystentelefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 135 Euro bestätigt. RBC sieht Potenzial, dass der Netto‑Cashflow stärker ausfällt als der Markt erwartet, rechnet aber kurzfristig mit einem schwächeren operativen Ergebnis (EBIT). Langfristig könnten die Stärkung der Kernmarke und eine Erholung des China‑Geschäfts die positive Einschätzung untermauern.

    Gleichzeitig signalisieren die jüngsten Zahlen der Marke Audi strukturelle Herausforderungen: Die Auslieferungen fielen weltweit um 6,1 Prozent auf 360.106 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge gaben mit einem Rückgang von 9,4 Prozent auf 43.029 besonders deutlich nach. Regional zeigen sich große Unterschiede: In Deutschland und Teilen Europas verzeichnete Audi Wachstumsraten (+3,8 bzw. +5,9 Prozent), während Nordamerika mit einem Einbruch von 27 Prozent (35.464 Fahrzeuge) besonders betroffen ist. Auffällig ist der Kollaps der reinen E‑Auto‑Verkäufe in Nordamerika (-85 Prozent auf 959 Einheiten), was auf Preis‑ und Zollprobleme hindeutet; in China liegen die Auslieferungen zwar insgesamt 12 Prozent unter Vorjahr, die dortigen Elektroverkäufe stiegen jedoch um 27,8 Prozent, wenn auch von einem niedrigen Niveau (4.094 Einheiten). Positiv wirkt der erhöhte Auftragseingang in Westeuropa, getrieben von Plug‑in‑Hybriden.

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    Neben Marktrisiken lasten weiterhin juristische Altlasten auf dem Konzern: In Braunschweig hat der dritte große Betrugsprozess im Diesel‑Skandal begonnen. Fünf zum Teil ehemalige VW‑Mitarbeiter und ein Zulieferer stehen wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug vor Gericht; ihnen wird vorgeworfen, an der Abschaltsoftware mitgewirkt zu haben. Das Verfahren erinnert an die milliardenschweren Forderungen und den immateriellen Schaden für Marke und Vertrauen. Es gilt die Unschuldsvermutung, mögliche Strafen könnten aber langfristig finanzielle und reputative Folgen haben.

    Für die Kapitalmärkte bedeutet das: Anleger sollten die Quartalszahlen nicht isoliert betrachten, sondern im Zusammenspiel mit der Bilanzstärke, den Cashflow‑Prognosen und möglichen Rückstellungen für Rechtsrisiken. Margendruck durch Preisnachlässe, Wechselkurseffekte und Investitionen in Elektromobilität könnten das Ergebnis weiter belasten. Entscheidend wird, inwieweit Volkswagen kurzfristige operative Schwächen durch Kostendisziplin, Portfolioanpassungen und gezielte Preispolitik kompensiert, während parallel die Transformation zur emissionsarmen Mobilität finanziert wird. Ein klarer, belastbarer Ausblick und Transparenz zu China‑Strategie sowie Kostenstruktur würden das Vertrauen der Investoren stärken. Kurzfristige Zahlen können volatil sein; langfristig entscheidet die Execution des Managements über Rendite und Risiko am Kapitalmarkt, entscheidend für Anleger.



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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 90,71EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



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