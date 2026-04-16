VW: RBC‑Kursziel 135€ — Cashflow‑Chance trotz Audi‑Einbruch & Diesel‑Prozess

Die Einschätzungen der Analysten und die jüngsten operativen Meldungen stellen Volkswagen erneut in den Fokus von Anlegern und Interessierten: Die kanadische Bank RBC hat das Rating für den Wolfsburger Konzern nach einer Analystentelefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 135 Euro bestätigt. RBC sieht Potenzial, dass der Netto‑Cashflow stärker ausfällt als der Markt erwartet, rechnet aber kurzfristig mit einem schwächeren operativen Ergebnis (EBIT). Langfristig könnten die Stärkung der Kernmarke und eine Erholung des China‑Geschäfts die positive Einschätzung untermauern.

Gleichzeitig signalisieren die jüngsten Zahlen der Marke Audi strukturelle Herausforderungen: Die Auslieferungen fielen weltweit um 6,1 Prozent auf 360.106 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge gaben mit einem Rückgang von 9,4 Prozent auf 43.029 besonders deutlich nach. Regional zeigen sich große Unterschiede: In Deutschland und Teilen Europas verzeichnete Audi Wachstumsraten (+3,8 bzw. +5,9 Prozent), während Nordamerika mit einem Einbruch von 27 Prozent (35.464 Fahrzeuge) besonders betroffen ist. Auffällig ist der Kollaps der reinen E‑Auto‑Verkäufe in Nordamerika (-85 Prozent auf 959 Einheiten), was auf Preis‑ und Zollprobleme hindeutet; in China liegen die Auslieferungen zwar insgesamt 12 Prozent unter Vorjahr, die dortigen Elektroverkäufe stiegen jedoch um 27,8 Prozent, wenn auch von einem niedrigen Niveau (4.094 Einheiten). Positiv wirkt der erhöhte Auftragseingang in Westeuropa, getrieben von Plug‑in‑Hybriden.