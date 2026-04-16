Hypoport startet 2026 stark – Aktie hüpft fast 10% dank Plattform-Wachstum

Innerhalb des Marktplatzes gewannen die genossenschaftliche Plattform Genopace (+5 % auf 5,49 Mrd. Euro) und die Sparkassen-Plattform Finmas (+15 % auf 3,48 Mrd. Euro) Marktanteile, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht rückläufig war. Bausparvolumen auf Europace brachen um 24 % auf 1,35 Mrd. Euro ein, was die Verlagerung der Finanzierungsströme andeutet. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer sank leicht auf 10,4 Jahre.

Hypoport ist mit soliden operativen Kennzahlen ins Jahr 2026 gestartet und hat Investoren trotz eines volatilen Marktumfelds positive Signale geliefert. Im ersten Quartal blieb das über die Plattform Europace abgewickelte Transaktionsvolumen für private Immobilienfinanzierungen mit 20,26 Mrd. Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals, lag jedoch deutlich über dem Dreivierteljahresmittel von 18 Mrd. Euro (+11 %). Die geopolitische Unsicherheit und Zinsschwankungen – jüngst infolge der Debatten um den Iran-Konflikt – sorgten für kurzfristige Nachfragespitzen, die Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke als treibende Kraft hinter der „Abschlussfreude“ der Kunden bezeichnete.

Hypoports zweite Säule, Financing Platforms, zeigte deutliche Dynamik: Dr. Klein Wowi Finanz steigerte das vermittelte Volumen um 37 % auf 0,34 Mrd. Euro, die Anzahl der von Wowi Digital verwalteten Wohneinheiten wuchs um 33 % auf 710.000 Einheiten. REM Capital verzeichnete einen kräftigen Anstieg des Unternehmensfinanzierungsvolumens um 118 % auf 0,87 Mrd. Euro, wenn auch vor einer margenschwächeren Förderkulisse. Das über Europace vermittelte Ratenkreditvolumen stieg um 12 % auf 2,08 Mrd. Euro. Die Immobilienbewertungsplattform Value AG meldete ein um 19 % höheres begutachtetes Volumen (10,84 Mrd. Euro).

Im Versicherungssegment setzte sich der Aufbau des Bestands auf SMART INSUR fort: Jahresnettoprämien stiegen um 19 % auf 5,73 Mrd. Euro, validiertes Volumen um 29 % auf 2,47 Mrd. Euro; ePension legte um 27 % zu. Hypoport weist darauf hin, dass alle Volumina „vor Storno“ ausgewiesen sind und nicht direkt mit Umsätzen oder Erträgen gleichzusetzen sind.

Die Marktreaktion war stark: Die Aktie sprang um fast zehn Prozent auf 89,20 Euro, erreichte ein Vierwochenhoch und überwand die 50-Tage-Linie. Analystenschätzungen lagen teilweise unter den tatsächlichen Zahlen (Metzler erwartete 19,75 Mrd. Euro). Zudem meldeten Großaktionäre Veränderungen: Union Investment überschritt die 5‑%‑Schwelle, Merrill Lynch/Bank of America weist instrumentell einen Anteil von rund 10,35 % aus.

Fazit: Hypoport profitiert von Marktanteilsgewinnen und Plattformdynamik trotz makroökonomischer Unsicherheiten; die Abhängigkeit von kurzfristigen Zinsbewegungen und die Trennung von Volumen- und Ertragskennzahlen bleiben jedoch Risikofaktoren für die Profitabilitätsentwicklung.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 90,33EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.