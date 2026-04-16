Siemens kauft eigene Aktien – Amundi steigt über 3% ein

Siemens hat im Rahmen seines seit dem 12. Februar 2024 laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 6. und 12. April 2026 weitere 639.480 eigene Aktien erworben. Das Unternehmen meldete die 113. Zwischenmeldung nach den Transparenzvorschriften der EU (Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014). Die Käufe wurden über eine von Siemens beauftragte Bank ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) ausgeführt. Konkret entfallen die Transaktionen auf vier Handelstage mit jeweils 159.870 Titeln: am 7. April zum gewichteten Durchschnittskurs von 211,86 EUR, am 8. April zu 230,76 EUR, am 9. April zu 227,83 EUR und am 10. April zu 230,89 EUR.

Seit Beginn des Programms bis einschließlich 12. April 2026 beläuft sich das Volumen der zurückgekauften Aktien auf 25.367.154 Stück. Bezogen auf die nach der Stimmrechtsmitteilung angegebene Gesamtzahl der Stimmrechte von 782.000.000 ergibt sich daraus eine ungefähre Reduktion des Streubesitzes von rund 3,24 Prozentpunkte, sofern alle gekauften Aktien als eigene Anteile (Treasury Shares) gehalten werden. Praktisch bedeutet der Rückkauf eine moderate Unterstützung der Aktiennachfrage und wirkt leicht ergebnisstützend, da weniger Aktien im Umlauf den Gewinn je Aktie (EPS) heben können; der Effekt ist jedoch in Relation zur Gesamtaktienzahl begrenzt.