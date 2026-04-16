Siemens kauft eigene Aktien – Amundi steigt über 3% ein
Siemens hat im Rahmen seines seit dem 12. Februar 2024 laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 6. und 12. April 2026 weitere 639.480 eigene Aktien erworben. Das Unternehmen meldete die 113. Zwischenmeldung nach den Transparenzvorschriften der EU (Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014). Die Käufe wurden über eine von Siemens beauftragte Bank ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) ausgeführt. Konkret entfallen die Transaktionen auf vier Handelstage mit jeweils 159.870 Titeln: am 7. April zum gewichteten Durchschnittskurs von 211,86 EUR, am 8. April zu 230,76 EUR, am 9. April zu 227,83 EUR und am 10. April zu 230,89 EUR.
Seit Beginn des Programms bis einschließlich 12. April 2026 beläuft sich das Volumen der zurückgekauften Aktien auf 25.367.154 Stück. Bezogen auf die nach der Stimmrechtsmitteilung angegebene Gesamtzahl der Stimmrechte von 782.000.000 ergibt sich daraus eine ungefähre Reduktion des Streubesitzes von rund 3,24 Prozentpunkte, sofern alle gekauften Aktien als eigene Anteile (Treasury Shares) gehalten werden. Praktisch bedeutet der Rückkauf eine moderate Unterstützung der Aktiennachfrage und wirkt leicht ergebnisstützend, da weniger Aktien im Umlauf den Gewinn je Aktie (EPS) heben können; der Effekt ist jedoch in Relation zur Gesamtaktienzahl begrenzt.
Parallel meldete der Vermögensverwalter Amundi S.A. am 14. April 2026 gemäß § 40 WpHG eine Überschreitung der 3‑Prozent‑Schwelle bei Siemens-Stimmrechten. Amundi weist nun direkt 3,14 Prozent der Stimmrechte zu (24.595.799 Aktien) sowie zusätzlich 0,04 Prozent durch werthinterlegte Wertpapierleihe‑Instrumente (306.035 Stimmrechte), womit die Gesamtsumme der gehaltenen Anteile 3,18 Prozent beträgt. Als Mitteilungspflichtiger gibt Amundi an, nicht beherrscht zu werden und keine vollständige Kette kontrollierter Tochtergesellschaften mit relevanten Zuschreibungen zu unterhalten.
Für Anleger und Analysten sind beide Meldungen relevant: Der Rückkauf signalisiert, dass Siemens weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückführt und Vertrauen in die eigene Bewertung hat, während die Amundi‑Meldung einen marktrelevanten Schwellenwert überschreitet, der auf institutionelles Interesse an der Aktie hinweist. Strategische Implikationen sind begrenzt — weder der Rückkauf noch Amundis Teilnahme deuten auf eine Kontrollverschiebung hin — doch sie tragen zur Marktliquidität und zur Kursbildung bei.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 238,4EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
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