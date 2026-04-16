Neuer 911 GT3 S/C (510 PS, ab 269.000€) — Porsche: Halbjahreszahlen am 29.4.

Parallel zu den Corporate‑Mitteilungen verstärkt Porsche seine Produktoffensive im Hochleistungssegment: Der neue 911 GT3 S/C ist das erste offene GT3‑Modell mit vollautomatischem Cabriolet‑Verdeck und setzt konsequent auf Leichtbau und Hochdrehzahl‑Performance. Der 4,0‑Liter‑Sechszylinder‑Saugmotor leistet 375 kW (510 PS) und dreht bis 9.000 1/min; gekoppelt ist er ausschließlich an ein kurz übersetztes Sechsgang‑GT‑Schaltgetriebe. Performance‑Daten: 0–100 km/h in 3,9 Sekunden, Spitze 313 km/h. Trotz Verdeck bringt der Zweisitzer lediglich 1.497 kg auf die Waage – rund 30 kg mehr als der Speedster (Generation 991) – ein Ergebnis umfangreicher Leichtbau‑Maßnahmen.

Porsche bereitet sich auf die Veröffentlichung seiner Halbjahres-Zwischenmitteilungen am 29. April 2026 vor. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG kündigte über den Dienstleister EQS an, dass die Berichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den Investor‑Relations‑Seiten abrufbar sein werden. Die Vorabbekanntmachung unterstreicht die reguläre Informationspolitik des Unternehmens und läutet die nächste Berichts‑ und Informationsrunde für Anleger und Analysten ein.

Konstruktive Maßnahmen umfassen kohlefaserverstärkte Kunststoff‑Karosserieteile (CfK) für Haube, Kotflügel und Türen, Magnesium‑Zentralverschlussräder, Mg‑Flächenspriegel im Verdeck und eine 40‑Ah‑Leichtbau‑Lithium‑Ionen‑Batterie. Serienmäßig sind PCCB‑Keramikbremsen und ein Sportfahrwerk im Touring‑Setup. Das Interieur verfolgt ebenfalls Gewichtsreduktion mit Leichtbauteppichen, CfK‑Türtafeln und optionalen CfK‑Schalensitzen; rahmenbildende Details und ein Zündschalter links unterstreichen die Motorsportgene.

Optisch betont der 911 GT3 S/C die GT‑DNA durch markante Kotflügel, schwarzen Windschutzscheibenrahmen und erstmals beim Cabriolet einen Gurney‑Flap am ausfahrbaren Heckspoiler. Ein optionales Street‑Style‑Paket, zahlreich individualisierbare Innendetails sowie eine 80‑Liter‑Leichtbaubox und ein exklusiver Porsche‑Design‑Chronograph erweitern das Angebot. Preise: ab 269.000 Euro (inkl. MwSt. und länderspezifischer Ausstattung); Street‑Style‑Paket 27.941,20 Euro.

An den Kapitalmärkten bleibt die Analystenstimmung vorsichtig: Jefferies bestätigte am 13. April das Rating „Hold“ für Porsche mit einem Kursziel von 41 Euro und meldete nach einer Analystenkonferenz keine Überraschungen. Zusammengenommen signalisieren die Produktneuheiten weiterhin eine Stärkung der Markenexklusivität und Marge im Premiumsegment, während Anleger auf die anstehenden Finanzzahlen achten, um die operative Entwicklung der Stuttgarter genauer zu beurteilen.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 42,74EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.