    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis-Schock treibt Bund-Renditen hoch – Orbán-Pleite bringt Erleichterung

    Ölpreis-Schock treibt Bund-Renditen hoch – Orbán-Pleite bringt Erleichterung
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten zu Wochenbeginn unter Druck, bevor sich der Markt im weiteren Verlauf wieder stabilisierte. Am Montag verlor der richtungweisende Euro-Bund-Future 0,28 Prozent auf 124,76 Punkte; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg daraufhin auf 3,09 Prozent. Treibende Kraft waren steigende Ölpreise nach geopolitischen Spannungen, die Anlegern eine sich verschärfende Inflationserwartung signalisierten.

    Auslöser der Ölpreisrally war die Ankündigung des US-Präsidenten einer temporären Seeblockade der Straße von Hormus. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass höhere Energiepreise die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank erhöhen könnten – ein Faktor, der Anleihenrenditen tendenziell nach oben treibt. Obwohl die US-Marine die Maßnahme zeitlich ankündigte und betonte, Transit ohne iranischen Hafenkontakt zunächst nicht wesentlich zu beeinträchtigen, reichten die Unsicherheiten für eine spürbare kurzfristige Marktreaktion.

    Parallel spielten politische Veränderungen in Europa eine Rolle: Nach der Niederlage der Partei von Viktor Orbán stiegen die Nachfrage und die Kurse ungarischer Staatsanleihen deutlich, die Rendite für zehnjährige Papiere fiel um 0,39 Prozentpunkte auf 6,12 Prozent. Analysten der Dekabank sehen in dem Wahlergebnis unter Führung des europafreundlichen Oppositionskandidaten Peter Magyar die Chance auf ein geschlosseneres EU-Auftreten – ein Szenario, das mittel- bis langfristig zu sinkenden Risikoaufschlägen für Anleihen aus der Eurozone führen könnte.

    Am Dienstag zeigten sich Entspannungstendenzen: Der Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag auf 125,37 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel zwischenzeitlich auf 3,02 Prozent; bereits am Vormittag waren leichte Erholungszeichen mit 125,12 Punkten und 3,05 Prozent Rendite zu beobachten. Hintergrund waren Berichte über mögliche Folgegespräche zwischen den USA und dem Iran, die Hoffnungen auf eine Öffnung der Straße von Hormus und damit auf sinkende Energiepreise weckten.

    Insgesamt wirkten die Marktreaktionen moderat und thematisch fokussiert. Kurzfristig dominieren Ölpreise und geopolitische Nachrichten die Stimmung, mittelfristig bleiben aber die geldpolitischen Erwartungen der EZB sowie politische Risikoentwicklungen in Europa die maßgeblichen Treiber für Renditebewegungen. Da wenige wichtige Konjunkturdaten anstehen, dürften Nachrichtenlage und politische Signale die Anleihenmärkte in den kommenden Tagen weiterhin stärker bestimmen.



    BUND Future

    +0,25 %
    -0,57 %
    -0,38 %
    -2,30 %
    -4,40 %
    -6,68 %
    -26,81 %
    +2,38 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 125,4EUR auf L&S Exchange (16. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreis-Schock treibt Bund-Renditen hoch – Orbán-Pleite bringt Erleichterung Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten zu Wochenbeginn unter Druck, bevor sich der Markt im weiteren Verlauf wieder stabilisierte. Am Montag verlor der richtungweisende Euro-Bund-Future 0,28 Prozent auf 124,76 Punkte; die Rendite der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     