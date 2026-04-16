Alzchem im Aufschwung: Kursziel 200€ – US-NQ-Werk als Wachstumstreiber

Treiber seien die robuste Nachfrage im Specialty-Chemicals‑Portfolio – namentlich Nitroguanidin (NQ) und Kreatin – sowie Kapazitätssteigerungen etwa bei Kreatin, die seit Q3/25 wirksam würden. Montega rechnet trotz der jüngsten geopolitischen Turbulenzen, insbesondere des Iran-Konflikts mit Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur, mit einer Bestätigung der Jahresziele: Umsatz circa 600 Mio. Euro und EBITDA etwa 126 Mio. Euro. Als zusätzliches Chancenfeld nennt der Bericht das Düngemittel Perlka (Segment Basics & Intermediates) als potenziellen Ersatz für Urea: Perlka wird in Deutschland strombasiert produziert, ist damit weniger abhängig von internationalen Lieferketten und Gaspreisen und könnte angesichts drohender globaler Verknappung an Bedeutung gewinnen.

Die Montega AG hat in einem Update die Anlageempfehlung für die Alzchem Group AG auf „Kaufen“ bestätigt und das zwölfmonatige Kursziel von 175 auf 200 Euro angehoben. Grundlage ist die Erwartung eines starken ersten Quartals und verbesserter mittelfristiger Perspektiven. Montega prognostiziert für Q1 einen leichten Umsatzanstieg auf 148,0 Mio. Euro (+2,3% gegenüber Vorjahr) bei einem Konzern-EBITDA von rund 30,5 Mio. Euro, womit die operative Marge erstmals im ersten Quartal die 20-Prozent-Marke überschreiten könnte (Q1/25: 18,9%).

Strategisch besonders bedeutsam ist die erwartete Entscheidung zum Bau einer NQ‑Produktionsanlage in den USA. Montega geht von einer bevorstehenden Bestätigung aus; das Projekt, dessen Investitionsvolumen mit rund 150 Mio. USD angegeben wird, soll vom U.S. Department of Defense subventioniert werden. Gemeinsam mit laufenden Kapazitätserweiterungen in Deutschland dürften diese Maßnahmen mittelfristig zweistellige Millionenumsätze mit Specialty‑typischen Margen bringen. Folgerichtig hebt Montega seine Umsatz‑ und Ergebnisprognosen für 2030 ff. an und erhöht die Terminal‑Value‑EBITDA‑Marche in seinem Bewertungsmodell auf 25,0%.

Trotz der aktuell hohen Bewertung (EV/EBITDA 2026e: 14,8x) sieht Montega weiteres Aufwärtspotenzial und bekräftigt das Kaufvotum. Als kurzfristige Kapitalmaßnahme setzte Alzchem zudem das Rückkaufprogramm vorübergehend aus (13. April), um die Abwicklung einer möglichen Dividendenzahlung rund um die Hauptversammlung zu ermöglichen. Risikofaktoren bleiben Energiepreisschocks und geopolitische Unsicherheiten, die die Chemiebranche insgesamt belasten können.

Montega hebt außerdem die langfristigen Ziele an: Das Research sieht Alzchem in der Lage, die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro bis 2032 deutlich zu überschreiten. Grundlage dafür sind neben organischen Wachstumsimpulsen die strategischen Investitionen in Produktionskapazitäten und die Diversifikation in margenstarke Spezialchemikalien sowie verteidigungs- und gesundheitsnahe Anwendungen. Für Anleger bedeutet dies eine Kombination aus konjunkturstabilen Ertragsquellen und strukturellem Wachstum, wobei die Bewertung sensibel auf Energiepreisentwicklung, Exportrestriktionen und Genehmigungsrisiken für internationale Projekte reagiert. Montega verweist abschließend auf die üblichen Haftungshinweise; die Studie versteht sich nicht als individuelle Anlageberatung. Die Aktie bleibt damit aus Montega‑sicht für langfristig orientierte Investoren attraktiv mit Chancen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 186,7EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.