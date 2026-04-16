    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem im Aufschwung: Kursziel 200€ – US-NQ-Werk als Wachstumstreiber

    Alzchem im Aufschwung: Kursziel 200€ – US-NQ-Werk als Wachstumstreiber
    Foto: Alzchem

    Die Montega AG hat in einem Update die Anlageempfehlung für die Alzchem Group AG auf „Kaufen“ bestätigt und das zwölfmonatige Kursziel von 175 auf 200 Euro angehoben. Grundlage ist die Erwartung eines starken ersten Quartals und verbesserter mittelfristiger Perspektiven. Montega prognostiziert für Q1 einen leichten Umsatzanstieg auf 148,0 Mio. Euro (+2,3% gegenüber Vorjahr) bei einem Konzern-EBITDA von rund 30,5 Mio. Euro, womit die operative Marge erstmals im ersten Quartal die 20-Prozent-Marke überschreiten könnte (Q1/25: 18,9%).

    Treiber seien die robuste Nachfrage im Specialty-Chemicals‑Portfolio – namentlich Nitroguanidin (NQ) und Kreatin – sowie Kapazitätssteigerungen etwa bei Kreatin, die seit Q3/25 wirksam würden. Montega rechnet trotz der jüngsten geopolitischen Turbulenzen, insbesondere des Iran-Konflikts mit Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur, mit einer Bestätigung der Jahresziele: Umsatz circa 600 Mio. Euro und EBITDA etwa 126 Mio. Euro. Als zusätzliches Chancenfeld nennt der Bericht das Düngemittel Perlka (Segment Basics & Intermediates) als potenziellen Ersatz für Urea: Perlka wird in Deutschland strombasiert produziert, ist damit weniger abhängig von internationalen Lieferketten und Gaspreisen und könnte angesichts drohender globaler Verknappung an Bedeutung gewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alzchem Group!
    Short
    197,35€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    175,78€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 13,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strategisch besonders bedeutsam ist die erwartete Entscheidung zum Bau einer NQ‑Produktionsanlage in den USA. Montega geht von einer bevorstehenden Bestätigung aus; das Projekt, dessen Investitionsvolumen mit rund 150 Mio. USD angegeben wird, soll vom U.S. Department of Defense subventioniert werden. Gemeinsam mit laufenden Kapazitätserweiterungen in Deutschland dürften diese Maßnahmen mittelfristig zweistellige Millionenumsätze mit Specialty‑typischen Margen bringen. Folgerichtig hebt Montega seine Umsatz‑ und Ergebnisprognosen für 2030 ff. an und erhöht die Terminal‑Value‑EBITDA‑Marche in seinem Bewertungsmodell auf 25,0%.

    Trotz der aktuell hohen Bewertung (EV/EBITDA 2026e: 14,8x) sieht Montega weiteres Aufwärtspotenzial und bekräftigt das Kaufvotum. Als kurzfristige Kapitalmaßnahme setzte Alzchem zudem das Rückkaufprogramm vorübergehend aus (13. April), um die Abwicklung einer möglichen Dividendenzahlung rund um die Hauptversammlung zu ermöglichen. Risikofaktoren bleiben Energiepreisschocks und geopolitische Unsicherheiten, die die Chemiebranche insgesamt belasten können.

    Montega hebt außerdem die langfristigen Ziele an: Das Research sieht Alzchem in der Lage, die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro bis 2032 deutlich zu überschreiten. Grundlage dafür sind neben organischen Wachstumsimpulsen die strategischen Investitionen in Produktionskapazitäten und die Diversifikation in margenstarke Spezialchemikalien sowie verteidigungs- und gesundheitsnahe Anwendungen. Für Anleger bedeutet dies eine Kombination aus konjunkturstabilen Ertragsquellen und strukturellem Wachstum, wobei die Bewertung sensibel auf Energiepreisentwicklung, Exportrestriktionen und Genehmigungsrisiken für internationale Projekte reagiert. Montega verweist abschließend auf die üblichen Haftungshinweise; die Studie versteht sich nicht als individuelle Anlageberatung. Die Aktie bleibt damit aus Montega‑sicht für langfristig orientierte Investoren attraktiv mit Chancen.



    Alzchem Group

    -0,05 %
    +4,15 %
    +9,35 %
    +18,71 %
    +69,93 %
    +858,25 %
    +626,17 %
    +262,96 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 186,7EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alzchem im Aufschwung: Kursziel 200€ – US-NQ-Werk als Wachstumstreiber Die Montega AG hat in einem Update die Anlageempfehlung für die Alzchem Group AG auf „Kaufen“ bestätigt und das zwölfmonatige Kursziel von 175 auf 200 Euro angehoben. Grundlage ist die Erwartung eines starken ersten Quartals und verbesserter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     