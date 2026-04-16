Keine Engpässe aber Düngemittel-Preisschock – RHÖN zahlt Dividende

Das Bundesagrarministerium und die RHÖN-KLINIKUM AG bestimmten am Mittwoch die Schlagzeilen aus Agrar- und Unternehmenswelt. Beide Meldungen verbinden kurzfristige Stabilität mit einem nüchternen Blick auf mögliche Risiken – für Bauern wie für Aktionäre.

Das Bundesagrarministerium sieht nach den jüngsten Preissprüngen bei Düngemitteln infolge des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf derzeit keine unmittelbaren Versorgungsengpässe für die Frühjahrsaussaat in Deutschland. Demnach waren die Lagerbestände von Stickstoffdünger Anfang 2026 „gut gefüllt“, weil Händler gegen Jahresende 2025 vergleichsweise große Mengen eingekauft hätten. Handelsschätzungen zufolge haben Landwirtschaftsbetriebe etwa 60 bis 80 Prozent ihres saisonalen Stickstoffbedarfs gesichert.

Dennoch warnt das Ministerium vor möglichen Konsequenzen bei einer längeren Krise: Anhaltende Verwerfungen an Öl- und Gasmärkten könnten mittel- bis langfristig auch die Düngemittelpreise weiter hochhalten und die Versorgungslage für die Anbauperiode 2026/2027 belasten. Bereits jetzt wirken sich hohe Preise auf Kaufentscheidungen der Betriebe aus – Neuanlagenkäufe werden zurückhaltender getätigt, was Düngezuteilungen und potenziell die Qualität der Getreideernte beeinträchtigen könnte. Beispielhaft stiegen die Tagespreise für Harnstoff deutlich: Im März kostete granulierter Harnstoff laut AMI durchschnittlich knapp 690 Euro pro Tonne, ein Plus von 167 Euro gegenüber Januar. Phosphat, Kalium und Kalk zeigten weniger starke Verteuerungen. Die Bundesregierung betont, die Märkte weiterhin aufmerksam zu beobachten; belastbare mittelfristige Prognosen liegen derzeit noch nicht vor.

RHÖN-KLINIKUM: Virtuelle Hauptversammlung mit Dividendenvorschlag und Strukturplänen

Die RHÖN-KLINIKUM AG lädt ihre Aktionäre für den 27. Mai 2026 zur virtuellen Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat legen den Jahresabschluss 2025 vor und schlagen vor, aus einem Bilanzgewinn von 40,964 Mio. Euro eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie (insgesamt rund 13,39 Mio. Euro bei 66,938,470 dividendenberechtigten Aktien) auszuschütten; Auszahlung ist für den 1. Juni 2026 geplant. Hintergrund ist auch ein gerichtliches Urteil, das frühere Gewinnverwendungsbeschlüsse betraf und zu einer Anpassung der Ausschüttungspolitik geführt hat.

Weitere Beschlussgegenstände sind die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Billigung des Vergütungsberichts sowie die Bestellung der KPMG AG als Abschlussprüfer und Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026. Zudem sollen Ergebnisabführungsverträge mit zwei Tochtergesellschaften beschlossen werden, um konzerninterne Strukturen zu klären und steuerliche Potentiale zu nutzen. Aktionäre müssen sich bis zum 20. Mai 2026 anmelden; Stimmrechtsausübung erfolgt primär elektronisch über ein InvestorPortal. Insgesamt spiegeln beide Meldungen eine Phase wider, in der kurzfristige Stabilität besteht, langfristige Belastungen jedoch nicht ausgeschlossen sind.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 2,610USD auf Ariva Indikation (15. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.