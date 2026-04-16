Lafarge schuldig: Konzern wegen Terrorfinanzierung in Syrien verurteilt

Nach Angaben des Gerichts unterhielt Lafarge bis 2014 ein Werk im Norden Syriens und finanzierte über lokale Vertreter Zahlungen in Höhe von insgesamt knapp 5,6 Millionen Euro an verschiedene bewaffnete Gruppen. Zu dieser Zeit waren in der Region neben kurdischen Kräften auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie kleinere islamistische Formationen aktiv. Das Gericht stellte fest, dass die Gelder nicht nur den Weiterbetrieb der Anlage sicherten, sondern nach Auffassung der Richter auch die Vorbereitung von Anschlägen in Europa ermöglichten.

Das Pariser Gerichtsurteil gegen den französischen Zementkonzern Lafarge ist ein Wendepunkt für die Unternehmenswelt: Ein Handelsunternehmen wurde wegen Geldzahlungen an bewaffnete Gruppen in Syrien nach Ausbruch des Bürgerkriegs der Terrorfinanzierung für schuldig befunden. Die Strafzumessung umfasst eine Geldbuße von rund einer Million Euro sowie zusätzliche Sanktionen wegen Nichterfüllung internationaler Embargovorschriften; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Für das Management hat das Urteil unmittelbare persönliche Konsequenzen: Mehrere früher Verantwortliche wurden zu Haftstrafen und Geldbußen verurteilt; die Bandbreite der Freiheitsstrafen reichte Berichten zufolge von 18 Monaten bis zu sieben Jahren. Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bruno Lafont verhängte das Gericht eine mehrjährige Haftstrafe sowie Strafzahlungen; Lafont bestreitet Kenntnis von den Zahlungen und kündigte Berufung an.

Aus wirtschaftlicher Perspektive ist die direkte finanzielle Belastung für Lafarge, das heute Teil des Schweizer Baukonzerns Holcim ist, vergleichsweise begrenzt. Reputationsschäden, mögliche zivilrechtliche Forderungen, erweiterte Compliance-Kosten und operative Risiken können jedoch deutlich größere Folgen haben. Investoren und Geschäftspartner werden künftig verstärkt die Governance-Strukturen, Risikoabschätzung bei Auslandsgeschäften sowie die Kontrollmechanismen in Krisenregionen hinterfragen.

Lafarge selbst bezeichnete das Urteil als wichtigen Schritt zur Aufarbeitung einer "Altlast" und räumte ein, dass das damalige Verhalten gegen den eigenen Verhaltenskodex verstoßen habe. Für die Branche ist die Affäre eine Mahnung: Globale Geschäftsaktivitäten in Konfliktzonen erfordern robuste Compliance, transparente Entscheidungswege und eine klare Verantwortungszuweisung, um rechtliche Risiken und langfristige Schadenersatzforderungen zu vermeiden.

Analysten bewerten das finanzielle Risiko für Holcim langfristig als überschaubar, sehen aber Wachstumseinbußen in schwächeren Märkten und gesteigerte Finanzierungskosten als mögliche Folge. Institutionelle Anleger fordern nun transparente Berichte zur vollständigen Darstellung vergangener Vorfälle, internen Untersuchungen und Umsetzung von Konsequenzen. Regulatoren könnten Präzedenzfälle nutzen, um strengere Meldepflichten und Sanktionen gegen multinationale Konzerne durchzusetzen. Für Manager bedeutet das Urteil: stärkere Einbindung der Rechts- und Compliance-Abteilungen in strategische Entscheidungen, klare Eskalationswege bei Risikoabweichungen und eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Zahlungen in Konfliktzonen. Die Entscheidung wird damit zum Prüfstein für Unternehmensführung in geopolitisch instabilen Regionen. Aktionäre, Geschäftsführung und Aufsichten werden die nächsten Monate genau beobachten, mit besonderem Augenmerk.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 78,37EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.