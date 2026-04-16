Givaudan: Währungsschock drückt Umsatz – Duftstoffe treiben Wachstum

Segmentseitig zeigt sich eine klare Divergenz: Das Duftstoffgeschäft trug mit einem organischen Plus von 5,9 Prozent zum Wachstum bei und war damit alleiniger Wachstumstreiber. Das Aromen-Segment dagegen verzeichnete auf vergleichbarer Basis einen leichten Rückgang um 0,4 Prozent. Givaudan selbst spricht von einem Umfeld mit anhaltender geopolitischer Volatilität und herausfordernden Bedingungen in einzelnen Endmärkten, was die Nachfrage und Preisbildung belastet. Wie üblich wurden für das erste Quartal keine Gewinnzahlen veröffentlicht.

Givaudan hat das erste Quartal 2026 von deutlichen Währungseinflüssen geprägt erlebt: Der Schweizer Aromen- und Duftstoffkonzern meldete einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent auf 1,88 Milliarden Franken (2,04 Mrd. Euro), konnte auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte) jedoch ein organisches Wachstum von 2,8 Prozent erzielen – deutlich besser als von Analysten erwartete 1,7 Prozent. Trotzdem offenbart die Zahlen eine gemischte operative Entwicklung und die Anfälligkeit des Konzerns für externe Schocks.

Vor dem Hintergrund steigender Einkaufskosten plant das Management, Preiserhöhungen durchzusetzen, um den Kostenanstieg vollständig auszugleichen. Der neu ernannte Konzernchef Christian Stammkoetter bezeichnete den Quartalsstart trotz der schwierigeren Rahmendaten als zufriedenstellend und verwies auf eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, als das Unternehmen organisch um 7,4 Prozent gewachsen war. Zugleich bleibt das mittelfristige Ziel unverändert: Für die Jahre 2026 bis 2030 peilt Givaudan ein durchschnittliches organisches Jahreswachstum von 4 bis 6 Prozent an; schwächere Jahre sollen durch stärkere Perioden ausgeglichen werden.

Analystische Reaktionen fielen moderat positiv aus: Die US‑Bank JPMorgan hat die Aktienbewertung von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft, beließ das Kursziel jedoch bei 3.600 Franken. Die Analystin Celine Pannuti sieht Anzeichen, dass die Aktie gemeinsam mit dem Wachstum des Unternehmens einen Boden gefunden haben könnte; JPMorgan passte die operative Wachstumsprognose für das Gesamtjahr nach oben an, senkte aber leicht die Ergebnisprognosen bis 2027.

Fazit: Givaudan navigiert derzeit durch ein Umfeld mit Währungsdruck und teureren Rohstoffen, zeigt jedoch mit dem starken Duftstoffgeschäft Substanz. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind das Durchsetzungsvermögen bei Preismaßnahmen, die Entwicklung der Währungen und die Erholung in den belasteten Endmärkten – nur dann dürfte das Unternehmen die angestrebten mittelfristigen Wachstumsziele erreichen.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3.131EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.