flatexDEGIRO im Rally-Modus: Citigroup setzt Kauf, Kurs +30% seit März

Auf die Empfehlung reagierte der Markt prompt: Die Aktie stieg intraday um mehr als vier Prozent und baute seit dem Zwischentief Ende März ein Plus von rund 30 Prozent auf; zum Handelsschluss relativierte sich das Tagesplus auf 2,7 Prozent. Die jüngste Rally gleicht eine zwischenzeitliche Schwächephase aus, die Anfang Februar nach einem Rekordhoch von über 43 Euro begonnen hatte und zu deutlichen Kursabschlägen geführt hatte. Lowe bewertete den Rücksetzer als attraktive Kaufgelegenheit.

Die zuletzt kräftige Erholung der flatexDEGIRO-Aktie setzte sich am Dienstag nach einer Studie der Citigroup fort. Analyst Andrew Lowe nahm den Online-Broker in seine „Focus List“ auf, bekräftigte damit seine Kaufempfehlung und verwies auf mehrere potenzielle Kurstreiber: eine erhöhte Trading-Aktivität, die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen, die Einführung neuer Produkte sowie ausreichende Barmittel. Lowe verlieh seinem Ausblick mit dem kurzfristigen Status „Upside Catalyst Watch“ Nachdruck und signalisierte Erwartung eines starken ersten Quartals.

Wesentlich ist Lodwes implizite Aufforderung an die Marktschätzungen: Er sieht Nachholbedarf bei den Konsensprognosen für den Online-Broker. Seine eigenen Gewinnschätzungen (EPS) liegen für 2026 etwa zehn Prozent über dem Analystenkonsens; für 2027 und 2028 prognostiziert er sogar rund 30 Prozent höhere Gewinne als der Markt erwartet. Sollte sich seine Einschätzung bestätigen, wären erhebliche Aufwärtsrevisionen der Konsenszahlen zu erwarten, was zusätzlichen Rückenwind für die Aktie schaffen könnte.

Parallel zur Kursentwicklung wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht: Amundi S.A. beziehungsweise Amundi Asset Management S.A.S. meldeten eine Schwellenberührung zum 8. April 2026 und gaben an, dass ihr Anteil an flatexDEGIRO nun 4,81 Prozent der Gesamtstimmrechte beträgt. Damit unterschreitet der Asset Manager die fünf-Prozent-Meldegrenze; die Mitteilung erfolgte form- und fristgerecht gemäß § 40 WpHG am 14. April 2026. Nach den Angaben belaufen sich die absoluten Stimmrechte auf 5.297.613 bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 110.134.548.

Für Anleger bedeuten die Ereignisse ein gemischtes Bild: Analystenoptimismus und kräftige Kursaufschwünge signalisieren wachsendes Vertrauen in das Geschäftsmodell unter einem positiven Zinsumfeld, während die leichte Reduktion eines Großaktionärs unter fünf Prozent das Anlegerumfeld in puncto Eigentümerstruktur moderat verändert. Kurzfristig hängen die Perspektiven von der Q1-Entwicklung und möglichen Anpassungen der Gewinnschätzungen ab.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,30EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.