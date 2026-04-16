BMW rutscht ab: China schwächelt, Elektro-Absatz fällt 20%

Als maßgebliche Bremse erweist sich vor allem der chinesische Markt, wo die Verkäufe um zehn Prozent auf 143.958 Fahrzeuge nachgaben. Auch die USA zeigten sich schwächer: Hier meldete BMW ein Minus von 4,3 Prozent und einen Absatz von 90.492 Fahrzeugen. Demgegenüber stand Deutschland mit einem kräftigen Plus von 10,7 Prozent auf 68.022 Autos. Gesamt-Europa verzeichnete ein moderates Wachstum von drei Prozent auf 236.422 Fahrzeuge.

BMW ist mit spürbaren Wachstumsdämpfern ins erste Quartal gestartet: Der weltweite Absatz der Münchner belief sich auf 565.748 Fahrzeuge und lag damit 3,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Kernmarke BMW verzeichnete einen noch deutlicheren Rückgang von 4,6 Prozent auf 496.050 Einheiten. Während Mini mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 68.427 Fahrzeuge zulegen konnte, sank der Absatz der Luxusmarke Rolls-Royce um acht Prozent auf 1.271 Einheiten.

Auffällig ist die Abschwächung im Bereich Elektromobilität, der in den vergangenen Jahren eine wichtige Wachstumsquelle für BMW darstellte. Der Absatz rein elektrischer Fahrzeuge sackte um 20,1 Prozent auf 87.458 Einheiten ab. Als möglicher Grund nennt BMW die Markteinführung der neuen Modellgeneration „Neue Klasse“: Erste Fahrzeuge sind zwar bestellt worden, wurden bislang aber nur in sehr begrenzter Stückzahl ausgeliefert. Diese Auslieferungsdynamik drückt kurzfristig auf die Elektroabsatzzahlen, obwohl das Interesse an neuen Modellen hoch ist. Vertriebschef Jochen Goller verwies auf mehr als 50.000 Auftragseingänge für den iX3 in Europa seit Bestellstart und bezeichnete das Kundenfeedback zum jüngst präsentierten BMW i3 als ausgesprochen positiv.

Marktbeobachter bleiben vorerst vorsichtig. Das Analysehaus Jefferies bestätigte die Einstufung „Hold“ und beließ das Kursziel bei 90 Euro. In einer Analysten-Telefonkonferenz noch vor Veröffentlichung der Quartalszahlen habe sich das Management zwar zuversichtlich gezeigt, schrieb Jefferies-Analyst Philippe Houchois, doch die Kombination aus schwacher Nachfrage in China und vorübergehenden Liefer- und Auslieferungsengpässen bei neuen Elektro-Modellen dämpft die kurzfristigen Perspektiven.

Fazit: BMW steht aktuell zwischen zwei Kräften. Kurzfristig belasten regionale Nachfrageschwächen und reduzierte Elektroauslieferungen die Zahlen. Mittelfristig könnten starke Vorbestellungen und die Einführung der „Neuen Klasse“ wieder Wachstumspotenzial freisetzen. Anleger und Analysten dürften daher weiterhin auf konkrete Lieferzahlen und die Skalierung der neuen Elektroplattform achten.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 82,39EUR auf Lang & Schwarz (16. April 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.