Terafab, Solar & Sicherheit: Analysten warnen vor Tesla-Risiken

Die Schweizer Großbank UBS hat Teslas Bewertung bei einem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft (Studie vom 14. April 2026). Joseph Spak verweist auf die jüngste Volatilität der US-Autoindustrie und darauf, dass Investoren zuletzt überzogen skeptisch agierten. Auch wenn ein enttäuschender Quartalsbericht möglich sei, wäre dies nicht völlig überraschend; zugleich könnten sich bei der Berichtssaison auch positive Stimmungsimpulse ergeben. Beide Institute signalisieren damit: fundamental bleibt Potenzial vorhanden, kurzfristig sind jedoch Risiken und Unsicherheiten dominant.

Barclays und UBS haben zuletzt divergent, aber insgesamt zurückhaltende Einschätzungen zu Tesla veröffentlicht, die das Spannungsfeld um Investitionsbedarf, operative Risiken und Sentiment widerspiegeln. Die britische Investmentbank Barclays belässt die Aktie auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar (Studie vom 15. April 2026). Analyst Dan Levy hebt vor allem die Frage hervor, wie massiv Tesla in das Großprojekt "Terafab" sowie in das Geschäft mit Solarenergiesystemen investieren müsse. Solche Kapitalausgaben könnten kurzfristig Druck auf die Margen und den Cashflow ausüben, wären langfristig aber zentral für die Diversifikation jenseits des Kernautomobilgeschäfts.

Neben den Analystenmeinungen bestimmen mediale und öffentliche Debatten die Anlegerstimmung. In Sozialen Medien und Boulevardberichten tauchen wiederholt Vorwürfe zu Sicherheit und Fahrzeugbränden auf; Berichte über tödliche Unfälle und teils spektakuläre Fahrzeugbrände verstärken Reputations- und Regulierungsrisiken. Solche Meldungen können kurzfristig die Nachfrage und die Bewertungsaufschläge belasten, insbesondere wenn Aufsichtsbehörden Untersuchungen einleiten.

Technologie-Themen tragen ebenfalls zur Nervosität bei. Veröffentlichte Aussagen — etwa von Micron — und Diskussionen über die notwendige Rechenkapazität für vollständig autonomes Fahren (sprachlich kursierende Forderungen nach sehr hohem RAM-Bedarf) haben Spekulationen befeuert. Teardown-Analysen zeigen, dass Teslas Hardware-4-Konfiguration deutlich geringere Arbeitsspeicherwerte ausweist als in einigen Foren gefordert, was Fragen zur technischen Roadmap, Prioritätensetzung zwischen Autonomie und Infotainment sowie zur Skalierbarkeit des Autonomiebetriebs aufwirft.

Fazit: Anleger sollten im Vorfeld der Quartalsberichte besonders auf Capex-Aussagen zu Terafab und Solar, margenrelevante Produktionskennzahlen sowie mögliche regulatorische Entwicklungen achten. Analysten sehen kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial, gleichzeitig bieten sich bei abklingender Unsicherheit Chancen für eine Neubewertung.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 392,0EUR auf Nasdaq (16. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.