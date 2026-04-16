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    Goldfieber und Bonanza-Grade

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    Australiens Edelmetallsektor auf Expansionskurs

    Australiens Unternehmen investieren mehr in Goldexploration, melden steigende Produktionszahlen und steigenden Cashflow. Die Stimmung im Goldsektor ist so gut wie lange nicht.

     

    Der australische Explorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) meldete im März für sein Mount Mackenzie Projekt in Zentral-Queensland einen Goldfund. Die Resultate der Diamantbohrung MMDD010 erreichten dabei „Bonanza-Grade“, eine Beschreibung für außergewöhnlich hohe Goldgehalte. Dabei überzeugten sowohl die Spitzenwerte von 108,0 Gramm Gold und 61,9 Gramm Silber pro Tonne über 1 Meter als auch eine breitere hochgradige Zone von 16 Metern mit 19,35 Gramm Gold und 27,8 Gramm Silber pro Tonne.

     

    QMines mit Bonanza-Bohrung bei Mount Mackenzie

     

    Die Bohrung wurde durch die Geologen des Explorers nicht zufällig platziert. Erklärtes Ziel war, den vermuteten Brekziengang der Ader 355 mittels Diamantkernbohrung zu untersuchen und die geologische Sicherheit im Vergleich zu früheren offenen Lochschlagbohrungen zu verbessern.

     

    QMines Explorationsleiter Tom Bartschi erläuterte: „MMDD010 hat bestätigt, dass die Ader 355 eine echte, hochgradige Gold- und silberhaltige Brekzienzone enthält und nicht nur ein schmales, sichtbares Goldvorkommen. Das Ergebnis zeigt zwei Bereiche mit besonders hohen Gehalten innerhalb einer durchgehenden, 16 Meter mächtigen mineralisierten Zone (…).“ Die Analyseergebnisse der verbleibenden Bohrungen stehen noch aus.

     

    Nicht nur bei QMines herrscht Goldsucherfieber. Australiens Goldsektor erlebt derzeit eine ausgeprägte Expansionsphase. Dies belegen auch die jüngsten Angaben des australischen Statistikbüros zu den Goldexplorationsausgaben. Diese legten im vierten Quartal 2025 um 8,8 % gegenüber dem Vorquartal zu und erreichten mit 469,3 Mio. AUD den höchsten Wert seit Beginn der Zeitreihe im vierten Quartal 2017.

     

    Australiens Goldproduzenten überzeugen mit Zahlen

     

    Weitere Belege liefern Zahlen von Goldproduzenten. Greatland etwa wies für das erste Quartal 2026 eine Goldproduktion von 82.723 Unzen und einen Absatz von 97.800 Unzen aus und erzielte einen Cashflow von 260 Mio. USD. Der Anstieg des Cashbestands von 948 Mio. USD auf 1,208 Mrd. USD entspricht einem Quartalsplus von 27,4 %.

     

    Das Unternehmen ist im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Goldmarktes optimistisch eingestellt. „Greatland profitiert uneingeschränkt von möglichen Kursanstiegen des Goldpreises, während Gold-Put-Optionen einen teilweisen Schutz vor Kursverlusten bieten“, hieß es in der Mitteilung zur Vorlage der Zahlen. Hedging mit Handbremse also. Greatland konnte auch einen deutlichen Zuwachs bei den Ressourcen vermelden: Die Ressource der Mine Telfer etwa legte um 150 % auf 8 Mio. Unzen zu.

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