Rekordstände in Reichweite

Die aktuelle Aufwärtsbewegung verläuft dabei sehr dynamisch. Fachleute sprechen von einem „fahnenartigen“ Anstieg, also einer schnellen Erholung nach einem starken Rückgang. Auffällig ist auch eine größere Kurslücke zwischen 24.209 und 24.756 Punkten, die im Zuge dieser Bewegung entstanden ist.

Seit seinem Tiefpunkt am 30. März, dem Zeitpunkt rund um den Beginn des Iran-Krieges, hat der NASDAQ 100 bereits mehr als 14 Prozent an Wert gewonnen. Inzwischen ist er wieder in den Bereich früherer Höchststände vorgedrungen – genauer gesagt zur sogenannten Doppelspitze aus Ende 2025 und Anfang 2026 bei 26.182 Punkten.

Für Anleger, die einen Einstieg in den NASDAQ 100 in Betracht ziehen, gilt jedoch weiterhin Vorsicht: Ein wirklich stabiles Kaufsignal würde erst dann entstehen, wenn der Index einen Wochenschlusskurs über 26.182 Punkten erreicht. In diesem Fall könnten die Chancen steigen, dass der Index kurz- bis mittelfristig in Richtung 28.646 Punkte weiterläuft.

Gleichzeitig sollten Investoren auch mögliche Rücksetzer einkalkulieren. Gerade im Bereich der aktuellen Jahreshochs könnten zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen auftreten. Erste mögliche Rücklaufziele liegen bei 25.363 Punkten und darunter beim gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 24.739 Punkten. Genau dieser Bereich könnte sich als interessante Einstiegszone für langfristig orientierte Anleger erweisen.

Sollten die Kurse hingegen deutlicher nachgeben, könnte das ein Hinweis auf neue Risiken sein – insbesondere dann, wenn der Index wieder in die zuvor entstandene Kurslücke zurückfällt.

Unterm Strich zeigt sich: Die Erholung im Technologiesektor ist beeindruckend, aber noch nicht endgültig abgesichert. Entscheidend wird sein, ob der NASDAQ 100 seine aktuellen Hürden nachhaltig überwinden kann.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 26.200 Punkte

Kursziele : 27.011/28.646 Punkte

Renditechance via DU0ZAM : 210 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0ZAM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,97 - 5,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.517,542 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 23.517,542 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.027,74 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 28.646 Punkte Hebel: 34,33 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7TCX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,61 - 6,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.131,972 Punkte Basiswert: NASDAQ 100 Index KO-Schwelle: 26.131,972 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.027,74 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 32,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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