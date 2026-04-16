Abwärtstrend im Test

Ein Blick auf den Aktienkurs zeigt aktuell eine Phase der Konsolidierung, also eine Art Verschnaufpause nach vorherigen Bewegungen. Dabei bewegt sich die Aktie in einem Muster, das Experten als typische Korrekturphase beschreiben. Gleichzeitig gibt es Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Bei der Bank of America ist der Gewinn je Aktie um 25 Prozent gestiegen. Gründe dafür sind vor allem höhere Einnahmen aus Zinsen, ein stabiles Geschäft mit Privat- und Firmenkunden sowie ein weiterhin starkes Kapitalmarktgeschäft. Auch die Profitabilität hat sich verbessert: Die Eigenkapitalrendite liegt bei 12,0 Prozent, die Rendite auf das materielle Eigenkapital bei 16,0 Prozent.

Aktuell steht die Aktie an einem entscheidenden Punkt: Sie testet eine wichtige Widerstandslinie. Gelingt ein Ausbruch nach oben, könnte der Kurs zunächst wieder in Richtung der Jahreshochs bei 57,55 US-Dollar steigen. Auf mittlere Sicht halten einige Beobachter sogar Kurse um 65,15 US-Dollar für möglich. Damit könnte die Aktie besonders für Anleger interessant sein, die langfristig investieren möchten.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung sollten Anleger die Risiken im Blick behalten. Fällt der Kurs unter wichtige Unterstützungsmarken – konkret unter die Bereiche um 50,00 US-Dollar, die durch viel beachtete Durchschnittslinien gebildet werden – könnte sich die Stimmung schnell eintrüben. In diesem Fall wären auch deutlich niedrigere Kurse bis hin zu 41,73 US-Dollar denkbar, was in etwa den Tiefständen aus dem Sommer 2025 entspricht.

Insgesamt zeigt sich: Die Fundamentaldaten der Bank of America sind stark, und der Trend wirkt derzeit eher positiv. Dennoch bleibt die weitere Entwicklung auch von der allgemeinen Marktlage abhängig.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 55,50 US-Dollar

Kursziele : 57,55/65,15 US-Dollar

Renditechance via DU93UT : 130 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bank of America Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU93UT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,62 - 0,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47,4037 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 47,4037 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 54,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 65,15 US-Dollar Hebel: 7,36 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9S5V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,66 - 0,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 62,2202 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 62,2202 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 54,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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