Es herrscht Vorsicht auf dem Parkett

Auch der DAX hatte Schwierigkeiten, weiter nach oben auszubrechen. Im Bereich zwischen 23.968 und 24.266 Punkten traf der Index auf Widerstand und schloss den Handelstag nahezu unverändert. Diese Phase der Seitwärtsbewegung ist jedoch nicht ungewöhnlich: Sie kann eine wichtige Voraussetzung dafür sein, dass der Markt genug Kraft für einen möglichen nächsten Anstieg sammelt.

Ein gemischtes Bild zeigte sich insbesondere bei den US-Indizes. Während der technologieorientierte NASDAQ 100 neue Monatshochs erreichen konnte, geriet der S&P 500 zwischenzeitlich unter Druck. Der Dow Jones Industrial Average hingegen bewegte sich kaum und blieb weitgehend stabil.

Damit sich die Chancen auf einen weiteren Kursanstieg in Richtung 25.507 Punkte verbessern, müsste der DAX nachhaltig über die Marke von 24.166 Punkten steigen. Erst dann würde sich ein klareres positives Szenario ergeben, das auch für Anleger interessant sein könnte.

Nach unten hin bieten die gleitenden Durchschnitte – der sogenannte EMA 50 und EMA 200 – im Bereich von 23.790 Punkten aktuell eine wichtige Unterstützung. Sollte der Index unter dieses Niveau fallen, könnten die Kurse schrittweise weiter in Richtung 23.335 Punkte nachgeben.

Unterm Strich zeigt sich: Die Märkte sind derzeit in einer Orientierungsphase. Während in den USA bereits vorsichtiger Optimismus zu erkennen ist, fehlt es dem DAX noch an der nötigen Dynamik für einen klaren Ausbruch.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.066 Punkten

VDAX zeigt zurückgehende Nervosität

Fear& Greed Index bei 54 auf "Neutral" gewechselt und weiter steigend

Tagesanalyse:

RSI: 57 - Buy MACD: 10 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.695 und 25.020 Punkten, nach unten bei 23.738 / 23.476 / 23.397 und 23.000 Punkten. Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt durch! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (14. April 2026): Bei 20,40% (steigend) (Vortag: 22,54%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziel bei 25.020 Punkten - NEU Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96SW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,16 - 9,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.186,95 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.186,95 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.066,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X41 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,73 - 8,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.924,64 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.924,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.066,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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