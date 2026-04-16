Almonty Industries, Immutep & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|EchoIQ
|🥈
|Gerresheimer
|🥉
|Arafura Rare earths
|ST George Mining
|UBERDOC Health Technologies
|Heidelberger Druckmaschinen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|74
|🥈
|Gerresheimer
|59
|🥉
|Borussia Dortmund
|31
|AIXTRON
|29
|Silber
|24
|Verbio
|23
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Immutep
|+14,72 %
|🥈
|BTQ Technologies
|+12,04 %
|🥉
|Hims & Hers Health Registered (A)
|+10,10 %
|🟥
|Karoon Energy
|-3,84 %
|🟥
|H&K
|-8,40 %
|🟥
|Kawasaki Heavy Industries
|-8,68 %
EchoIQ
Wochenperformance: +27,92 %
Wochenperformance: +27,92 %
Platz 1
Gerresheimer
Wochenperformance: +10,43 %
Wochenperformance: +10,43 %
Platz 2
Arafura Rare earths
Wochenperformance: +6,97 %
Wochenperformance: +6,97 %
Platz 3
ST George Mining
Wochenperformance: -0,25 %
Wochenperformance: -0,25 %
Platz 4
UBERDOC Health Technologies
Wochenperformance: +4,95 %
Wochenperformance: +4,95 %
Platz 5
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +20,41 %
Wochenperformance: +20,41 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +19,93 %
Wochenperformance: +19,93 %
Platz 7
Gerresheimer
Wochenperformance: +10,43 %
Wochenperformance: +10,43 %
Platz 8
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +8,43 %
Wochenperformance: +8,43 %
Platz 9
AIXTRON
Wochenperformance: +9,14 %
Wochenperformance: +9,14 %
Platz 10
Silber
Wochenperformance: +9,07 %
Wochenperformance: +9,07 %
Platz 11
Verbio
Wochenperformance: +7,00 %
Wochenperformance: +7,00 %
Platz 12
Immutep
Wochenperformance: +85,31 %
Wochenperformance: +85,31 %
Platz 13
BTQ Technologies
Wochenperformance: +60,14 %
Wochenperformance: +60,14 %
Platz 14
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: +36,05 %
Wochenperformance: +36,05 %
Platz 15
Karoon Energy
Wochenperformance: +3,34 %
Wochenperformance: +3,34 %
Platz 16
H&K
Wochenperformance: +4,11 %
Wochenperformance: +4,11 %
Platz 17
Kawasaki Heavy Industries
Wochenperformance: -6,39 %
Wochenperformance: -6,39 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte