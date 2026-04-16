Aufwärtsdrang bei Gold – 4.821,28 USD erreicht

+0,51 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,40 % 1 Monat -3,70 % 3 Monate +4,79 % 1 Jahr +47,18 %

Gold zeigt sich fester:auf 4.821,28. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.244,96USD. Heute, bei 4.821,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.872,64USD geworden – ein Plus von +287,26 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment gemischt. 4800 gilt als zentrale Zone; ein Durchbruch über 5000 wäre möglich, aber mit Rücksetzern zu rechnen. Technisch bleiben Widerstände und Muster (SKS) relevant. Öl-Rückgang könnte Gold stärken; geopolitische Impulse (Iran, Friedensverhandlungen) liefern zusätzlichen Druck. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist numerisch nicht angegeben; Trend bleibt uneinheitlich.