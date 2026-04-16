Silberpreis
Silber explodiert plus +1,38 % auf 80,42 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +1,38 % in 24h auf 80,42 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,07 %
|1 Monat
|+0,06 %
|3 Monate
|-12,69 %
|1 Jahr
|+148,48 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,83083USD. Heute steht er bei 80,42USD. Das Investment wäre auf 31.133,3USD gewachsen – eine Steigerung von +211,33 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend unsicher bzw. der Trend suboptimal. Politisch belastet eine neue 19%-Mehrwertsteuer auf Silber in Zollfreilagern Privatanleger; Reaktionen der letzten 14 Tage sind unterschiedlich. Einige Beiträge verweisen auf fundamentale Studien (World Silver Survey 2026) und halten langfristig an einer Investition fest; Vorsicht bleibt sinnvoll.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|372,85EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,60EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|273,10EUR
|+0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|414,32EUR
|+1,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,63EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|634,20EUR
|+0,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|391,24EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,95EUR
|+0,15 %
|Long
|1
|0,00
|131,65EUR
|+0,65 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,915EUR
|-0,47 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.