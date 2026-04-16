Silber explodiert plus +1,38 % auf 80,42 USD

+1,38 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,07 % 1 Monat +0,06 % 3 Monate -12,69 % 1 Jahr +148,48 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 80,42. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,83083USD. Heute steht er bei 80,42USD. Das Investment wäre auf 31.133,3USD gewachsen – eine Steigerung von +211,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend unsicher bzw. der Trend suboptimal. Politisch belastet eine neue 19%-Mehrwertsteuer auf Silber in Zollfreilagern Privatanleger; Reaktionen der letzten 14 Tage sind unterschiedlich. Einige Beiträge verweisen auf fundamentale Studien (World Silver Survey 2026) und halten langfristig an einer Investition fest; Vorsicht bleibt sinnvoll.