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    mwb: Dividende bis 0,90 € – China-Strategie bedroht Europas Lieferketten

    Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG liefert binnen zwei Tagen zwei zentrale Signale an Kapitalmarkt und Öffentlichkeit: einen konkreten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 sowie eine ausführliche Kapitalmarktanalyse zur geopolitischen und ökonomischen Rolle Chinas. Beides richtet sich an Anleger, weist aber unterschiedliche Stoßrichtungen auf – Ausschüttungsdisziplin einerseits, strategische Weitsicht andererseits.

    Dividendenvorschlag: Der Vorstand will der Hauptversammlung am 23. Juli 2026 vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn 2025 eine Dividende zwischen 0,70 und 0,90 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu zahlen. Der Jahresabschluss ist noch nicht testiert; die Feststellung sowie der konkrete Gewinnverwendungsvorschlag des Aufsichtsrats sollen nach Abschluss der Prüfung voraussichtlich in der Bilanzsitzung am 27. Mai 2026 erfolgen. Der Vorstand betont, dass die Entscheidung im Lichte anhaltender wirtschaftlicher und politischer Volatilität sorgfältig hinsichtlich Liquidität und Kapitalausstattung abgewogen wurde. Der Vorschlag signalisiert eine zurückhaltende, aber aktionärsfreundliche Kapitalpolitik: Er wahrt Handlungsspielräume, bietet zugleich eine attraktive Renditeperspektive, sofern die finale Beschlussfassung in dieser Bandbreite erfolgt.

    Kapitalmarkt-Standpunkt „China loading…“: Vorstandsmitglied Kai Jordan skizziert die strategische Neuausrichtung Chinas im 15. Fünfjahresplan (2026–2030). Weg vom reinen Mengenwachstum, hin zu „qualitativ hochwertiger Entwicklung“ mit Schwerpunkt auf technologischer Autarkie (Halbleiter, KI), grüner Transformation, wirtschaftlicher Resilienz und Reaktionen auf demografische Herausforderungen. Jordan hebt vier Kernelemente hervor: Ausbau erneuerbarer Kapazitäten und Speichersysteme, Dominanz in Elektrofahrzeugen, Batterien und Photovoltaik („New Three“), Kontrolle von Rohstoffkreisläufen inklusive Batterierecycling sowie die Rolle von Kohle als Reserve für Versorgungssicherheit (rund 200 GW Kohle in Bau). China installiere inzwischen mehr Wind- und Solarleistung als der Rest der Welt zusammen; in Städten wie Shanghai sind rund 75 Prozent der Neuzulassungen elektrisch.

    Folgen für Europa und Investoren: Jordan warnt vor einer wachsender Verwundbarkeit Europas – nicht primär physisch, sondern ökonomisch durch Preis- und Lieferkettenrisiken. Ein Beispiel: geplante chinesische Exportrestriktionen für Schwefelsäure könnten globale Lieferketten und Preise für Düngemittel, Kupfer, Batterien und Halbleiter beeinflussen. Deutschland zeige Fortschritte bei Erneuerbaren, bleibe aber bei Energie- und Rohstoffabhängigkeiten verwundbar; die Politik reagiere oft zu langsam und uneinheitlich.

    Kurzprofil mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank ist ein BaFin-zugelassener Wertpapierdienstleister mit Breitenangebot von Emissionsberatung bis Handel und betreut rund 46.000 Orderbücher – ein relevanter Akteur für Emittenten und institutionelle Investoren im deutschen Nebenmarksegment.



    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

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    Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 9,90EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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