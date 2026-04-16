Talanx setzt Rückkauf fort – Quartalsbericht erscheint am 13. Mai

Talanx weist darauf hin, dass eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Ausführungsgeschäfte je Handelstag auf der Investor-Relations-Seite des Konzerns verfügbar ist. Die Offenlegung und die Durchführung ausschließlich über die Börse sind Teil der Transparenzvorgaben für Rückkaufmaßnahmen und sollen Marktmanipulationsrisiken begrenzen. Ansprechpartner für Investoren bleibt die Investor-Relations-Abteilung unter der Leitung von Bernd Sablowsky.

Die Talanx AG hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 7. und 10. April 2026 insgesamt 20.000 eigene Aktien erworben. Jeweils 5.000 Stück wurden an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen über die elektronische Handelsplattform Xetra durch eine von der Gesellschaft beauftragte Bank zurückgekauft. Die durchschnittlichen Kaufkurse lagen schrittweise höher: 110,66 EUR (07.04.), 113,25 EUR (08.04.), 114,49 EUR (09.04.) und 115,20 EUR (10.04.). Der jeweilige Tageswert der Transaktionen belief sich auf rund 553.302 EUR, 566.274 EUR, 572.452 EUR beziehungsweise 575.988 EUR. Damit umfasst das bislang im Rahmen des Programms zurückerworbene Volumen insgesamt 30.000 Aktien.

Die jüngsten Rückkäufe sind ein Signal des Managements, das üblicherweise mehrere Botschaften an den Kapitalmarkt sendet: Rückkäufe können überschüssige Liquidität an Aktionäre zurückführen, das Ergebnis je Aktie (EPS) heben und Vertrauen in die laufende Kapitalallokation demonstrieren. Angesichts der bislang relativ geringen Stückzahl von 30.000 zurückerworbenen Aktien ist die Wirkung auf Kennzahlen wie EPS oder Free Float allerdings begrenzt; die Transaktionen erscheinen vielmehr als graduelle Maßnahme innerhalb eines strategischeren Programms und nicht als einschneidende Kapitalmaßnahme.

Parallel kündigte Talanx die Veröffentlichung der Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr an: Der Bericht wird am 13. Mai 2026 in deutscher und englischer Sprache auf den Investor-Relations-Seiten des Konzerns verfügbar sein. Die angekündigte Frist gibt Marktteilnehmern Gelegenheit, ihre Einschätzungen vor der Berichtslegung zu kalibrieren und eventuelle Kursreaktionen besser einzuordnen.

In der Gesamtschau kombiniert Talanx operative Transparenz mit moderaten Kapitalmarktmaßnahmen: Die fortgesetzten Rückkäufe untermauern das Signal an die Investoren, während die termingerechte Offenlegung des Quartalsberichts die Informationslage für Aktionäre und Analysten ergänzt.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 117,3EUR auf Tradegate (16. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.