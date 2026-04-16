CENIT dreht das Ruder: Analysten bestätigen ‚Kaufen‘ – Kursziel steigt
CENIT zieht nach Restrukturierung die Kurve – Analysten bestätigen Kaufbewertungen
Die CENIT AG hat für 2025 eine stabile Umsatzentwicklung gemeldet und zugleich eine sichtbare Ergebniswende eingeleitet. Der Konzernumsatz stieg leicht um 1,1 % auf 209,5 Mio. Euro; im Schlussquartal lag die Top-Line jedoch minimal unter Vorjahr (-1,1 %). Treiber waren die margenstarken Eigensoftwareerlöse (+11,2 % auf 21,4 Mio. Euro) und ein kräftiger Anstieg wiederkehrender Miet‑ und Pflegeerlöse (+13,5 % qoq), während das klassische Fremdsoftwaregeschäft rückläufig blieb (-2,3 %). Beratungs- und Serviceerlöse wuchsen moderat (+2,4 %), gestützt durch die Vollkonsolidierung der im Jahr 2024 übernommenen Analysis Prime.
Operativ war das Jahr von umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Unter dem Programm „Project Performance“ reduzierte CENIT die Mitarbeiterzahl auf 903 (vorher 984) und verbuchte Einmalaufwendungen von rund 4,0 Mio. Euro; eingesparte Kosten von 2,6 Mio. Euro wurden bereits realisiert. Ergebnisseitig führte dies zu einem Rückgang des EBITDA auf 12,3 Mio. Euro (Vj. 17,3 Mio.) und einem EBIT von 0,3 Mio. Euro (Vj. 7,4 Mio.). Montega hebt hervor, dass PPA-Abschreibungen die Aussagekraft des EBIT einschränken; daher rückt das EBITDA in den Fokus für die 2026-Guidance. Positiv: Analysis Prime entwickelte sich gegen Jahresende deutlich besser und erreichte im Q4 auf EBITDA-Ebene nahezu Break-even.
Der Auftragsbestand stieg deutlich um 15,3 % auf 93,5 Mio. Euro, was zusammen mit den Restrukturierungseffekten die Grundlage für einen Ergebnis‑Turnaround 2026 bildet. Management und Analysten sehen in der vorgelegten Guidance – Umsatz mindestens 210 Mio. Euro, EBITDA mindestens 18 Mio. Euro – eher einen konservativen Rahmen. Montega bestätigt das Rating „Kaufen“ mit Kursziel 14,00 Euro (12 Monate), GBC empfiehlt ebenfalls „Kaufen“ und erhöht sein DCF‑basiertes Kursziel auf 16,00 Euro (31.12.2026). GBC erwartet 2026 Umsätze von 214,7 Mio. Euro und ein EBITDA von 19,1 Mio. Euro sowie mittelfristig jährliches Umsatzwachstum von rund 6 % und eine EBITDA‑Marge über 10 %.
Personalwechsel: CEO Peter Schneck gibt sein Amt zum 30. April 2026 ab; COO Martin Thiel wird zum 1. Mai 2026 Nachfolger. Der Wechsel wird als kontinuierliche Fortführung der strategischen Neuausrichtung gewertet, mit stärkerem Fokus auf Profitabilität, operative Exzellenz und Konsolidierung – auch vor einem geplanten Wechsel in das Börsensegment Scale. Risiken bleiben: konjunkturabhängige Kundenbranchen (Automotive, Maschinenbau) und geopolitische Unsicherheiten. Insgesamt beurteilen Analysten die Ausgangslage nach der Restrukturierung positiv und sehen deutliche Erholungspotenziale für 2026.
Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,82EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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