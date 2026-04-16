CENIT dreht das Ruder: Analysten bestätigen ‚Kaufen‘ – Kursziel steigt

CENIT zieht nach Restrukturierung die Kurve – Analysten bestätigen Kaufbewertungen

Die CENIT AG hat für 2025 eine stabile Umsatzentwicklung gemeldet und zugleich eine sichtbare Ergebniswende eingeleitet. Der Konzernumsatz stieg leicht um 1,1 % auf 209,5 Mio. Euro; im Schlussquartal lag die Top-Line jedoch minimal unter Vorjahr (-1,1 %). Treiber waren die margenstarken Eigensoftwareerlöse (+11,2 % auf 21,4 Mio. Euro) und ein kräftiger Anstieg wiederkehrender Miet‑ und Pflegeerlöse (+13,5 % qoq), während das klassische Fremdsoftwaregeschäft rückläufig blieb (-2,3 %). Beratungs- und Serviceerlöse wuchsen moderat (+2,4 %), gestützt durch die Vollkonsolidierung der im Jahr 2024 übernommenen Analysis Prime.

Operativ war das Jahr von umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Unter dem Programm „Project Performance“ reduzierte CENIT die Mitarbeiterzahl auf 903 (vorher 984) und verbuchte Einmalaufwendungen von rund 4,0 Mio. Euro; eingesparte Kosten von 2,6 Mio. Euro wurden bereits realisiert. Ergebnisseitig führte dies zu einem Rückgang des EBITDA auf 12,3 Mio. Euro (Vj. 17,3 Mio.) und einem EBIT von 0,3 Mio. Euro (Vj. 7,4 Mio.). Montega hebt hervor, dass PPA-Abschreibungen die Aussagekraft des EBIT einschränken; daher rückt das EBITDA in den Fokus für die 2026-Guidance. Positiv: Analysis Prime entwickelte sich gegen Jahresende deutlich besser und erreichte im Q4 auf EBITDA-Ebene nahezu Break-even.