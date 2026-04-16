Ursache fÃ¼r den RÃ¼ckgang sind vor allem RÃ¼ckgÃ¤nge im Segment Spirituosen: Ein schwÃ¤cheres Absatzvolumen in Deutschland infolge anhaltender KonsumzurÃ¼ckhaltung und ein deutliches Minus im Handelsmarkenâ€‘WhiskeygeschÃ¤ft belasteten Umsatz und Ergebnis Ã¼berproportional. Berentzen ist nach eigenen Angaben Europas grÃ¶ÃŸter Whiskeyâ€‘Lieferant im Privateâ€‘Labelâ€‘Bereich, wodurch die Marktentwicklung besonders stark durchschlÃ¤gt. Zudem fÃ¼hrten hohe HÃ¤ndlerbestÃ¤nde aus dem JahresendgeschÃ¤ft 2025 zu NachverkÃ¤ufen, die das erste Quartal ausbremsten.

Die Berentzenâ€‘Gruppe hat vorlÃ¤ufige Zahlen fÃ¼r das erste Quartal 2026 vorgelegt und bestÃ¤tigt damit einen verhaltenen Jahresstart: Die KonzernumsatzerlÃ¶se sanken gegenÃ¼ber dem Vorjahresquartal auf 35,2 Mio. Euro (Q1/2025: 39,0 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA ging auf 2,4 Mio. Euro zurÃ¼ck (Q1/2025: 3,3 Mio. Euro), das Konzern-EBIT fiel auf 0,2 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die Zahlen wurden am 15. April 2026 verÃ¶ffentlicht; die endgÃ¼ltigen Ergebnisse folgen planmÃ¤ÃŸig mit dem Zwischenbericht am 30. April 2026 und stehen unter Vorbehalt der PrÃ¼fung durch den Finanzâ€‘ und PrÃ¼fungsausschuss des Aufsichtsrats.

Trotz des schwachen Starts hÃ¤lt das Management an der im MÃ¤rz kommunizierten Prognose fÃ¼r das Gesamtjahr 2026 fest: Erwartet werden KonzernumsatzerlÃ¶se zwischen 163,0 und 173,0 Mio. Euro (2025: 162,9 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzernâ€‘EBIT von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro (2025: 8,5 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernâ€‘EBITDA von 16,1 bis 18,1 Mio. Euro (2025: 17,1 Mio. Euro). Vorstandsvorsitzender Oliver Schwegmann betont die Hoffnung, dass Produktinnovationen und MarkenmaÃŸnahmen vor allem in der zweiten JahreshÃ¤lfte greifen werden.

Zentrale Initiativen sind Teil der Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030": der nationale Rollâ€‘out der neu akquirierten Marke JUMA ab Mai, der Relaunch der Marke Puschkin einschlieÃŸlich Sortimentssanierung und die EinfÃ¼hrung neuer Puschkinâ€‘RTDâ€‘Sorten in Dosen im zweiten Halbjahr. Weitere MaÃŸnahmen zielen auf neue MÃ¤rkte und VertriebskanÃ¤le, um den Umsatzmix zu diversifizieren und die AbhÃ¤ngigkeit vom volatilen Spirituosensegment zu reduzieren.

Die Montega AG wertet die Q1â€‘Zahlen als BestÃ¤tigung fÃ¼r die Bedeutung der strategischen Transformation, stuft die Aktie am 15. April 2026 mit "Kaufen" ein und nennt ein 12â€‘Monatsâ€‘Kursziel von 8,00 Euro. Analysten heben die robuste Bilanz (Net Debt/EBITDA 0,6x) hervor, sehen 2026 als investitionsintensives Ãœbergangsjahr und betonen, dass der Erfolg von JUMA sowie der AFGâ€‘Turnaround entscheidend fÃ¼r die Zielerreichung sind. Risiken bleiben die anhaltende Konsumflaute im deutschen Alkoholmarkt und die AbhÃ¤ngigkeit vom Privateâ€‘Labelâ€‘GeschÃ¤ft.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 3,60EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.