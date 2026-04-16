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    Hermès: Berenberg 2.600€ vs Bernstein 2.250€ – Strukturrisiko im Fokus

    Hermès: Berenberg 2.600€ vs Bernstein 2.250€ – Strukturrisiko im Fokus
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für den französischen Luxusgüterkonzern Hermès mit einem Kursziel von 2.600 Euro bestätigt und warnt zugleich vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen im Sektor. Analyst Nick Anderson hebt in seiner Studie vom 10. April 2026 hervor, dass die Bewertungsdynamiken der Luxusbranche derzeit Parallelen zu den europäischen Banken in den 2010er-Jahren aufweisen: ein Marktbild, das langfristige strukturelle Herausforderungen mit kurzfristigen, auf Hoffnung basierenden Erholungsphasen vermischt. Berenberg sieht die Branche nicht primär in einem konjunkturellen, sondern in einem nachhaltigen Umbruch begriffen. Als zentrale Treiber nennt die Bank unter anderem demografische Verschiebungen – insbesondere das Konsumverhalten der Generation Z – die die adressierbare Kundenbasis verkleinern könnten. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Berenberg selektive Investitionen und nennt neben Hermès auch Brunello Cucinelli als Favoriten; Richemont gilt dem Haus ebenfalls als relativ robust aufgestellt.

    Wenige Tage später bestätigte das US-Analysehaus Bernstein Research seine „Outperform“-Einstufung für Hermès mit einem etwas niedrigeren Kursziel von 2.250 Euro. Trotz eines verfehlten ersten Quartals, das hinter bereits gesenkten Erwartungen zurückblieb, hebt Bernstein hervor, dass das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele für das Gesamtjahr beibehält. Die Studie vom 15. April 2026 interpretiert die Zahlen als kurzfristige Enttäuschung, sieht aber genügend Substanz für eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Markt.

    Die beiden Analystenhäuser liefern damit ein differenziertes, aber nicht widersprüchliches Bild: Während Bernstein das kurzfristige Ergebnis als Delle in einem ansonsten intakten Geschäftsmodell bewertet, adressiert Berenberg die größeren strukturellen Risiken, die zu anhaltender Underperformance der Branche führen könnten. Für Anleger bedeutet dies, dass die Entscheidung stark von der eigenen Zeithorizont- und Risikoneigung abhängt. Kurzfristig könnten weiterhin Erholungsrallys Chancen bieten; langfristig ist dagegen verstärkte Selektion gefragt – zugunsten von Häusern mit starker Preissetzungsmacht, stabiler Kundenbindung und nachhaltigen Margen.

    Beobachter sollten daher besonders auf das Konsumentenverhalten jüngerer Kohorten, Margenentwicklung, Lagerbestände und die Kommunikation des Managements zu Absatzkanälen und Preisstrategien achten. Die Diskrepanz der Kursziele von 2.250 bis 2.600 Euro spiegelt zudem unterschiedliche Bewertungsannahmen wider und unterstreicht, dass Hermès zwar als qualitativ hoch eingestuft wird, aber nicht immun gegen branchenweite Makro- und Strukturrisiken ist.



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    ISIN:FR0000052292WKN:886670

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.656EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




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