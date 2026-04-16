Adler verkauft Berliner Wohnensemble – Leipzig‑Projekt wächst mit Deloitte
Adler Group veräußert Berliner Wohnensemble und treibt Projektentwicklung in Leipzig voran
Die Adler Group hat Mitte April zwei operative Schritte bekanntgegeben, die ihr strategisches Portfoliomanagement und die Entwicklungstätigkeit unterstreichen. Am 14. April meldete der Immobilienkonzern den Verkauf eines Wohnkomplexes in Friedrichshain‑Kreuzberg an die Berliner Projektentwickler CRX Real Estate und MB RE Group. Das Paket umfasst 111 Wohneinheiten mit rund 4.500 m² Wohnfläche sowie circa 1.900 m² Gewerbeflächen; zudem ging ein zugehöriges Projektgrundstück an CRX. Letztere plant, den gewerblichen Bestand durch einen Neubau zu ersetzen, denkbar sind ein Wohngebäude oder ein Hotel mit rund 300 Zimmern. Adler‑CEO Dr. Karl Reinitzhuber betont, die Transaktion erfolge im Rahmen der Optimierung des Berliner Portfolios und begrüßt die Nachverdichtung mit modernen Neubauten.
Die Käuferprofile ergänzen das Bild: CRX Real Estate tritt als aktiv entwickelnder Projektmanager mit einem aktuellen Portfolio von sieben Entwicklungsprojekten und rund 220.000 m² Geschossfläche auf, MB RE fokussiert sich auf den Ankauf wohnwirtschaftlicher sowie gewerblicher Objekte und ist Teil einer Gruppe mit Bestandseinheiten wie SEWOGE, einem etablierten Berliner Wohnungsunternehmen. Für Adler bedeutet der Verkauf eine Portfoliobereinigung mit möglicher Kapitalfreisetzung für weitere Projektentwicklungen oder Schuldenabbau; die Gesellschaft verwaltet nach eigenen Angaben insgesamt rund 18.000 Einheiten, überwiegend in Berlin.
Parallel dazu berichtete Adler am 15. April über Fortschritte beim OSTFORUM Leipzig: Die Gerüste sind größtenteils zurückgebaut, und das Ensemble entlang der Prager Straße ist erstmals vollständig sichtbar. Das Projekt umfasst drei Gebäude mit insgesamt etwa 15.300 m² Mietfläche. Ein Großmieter ist bereits verpflichtet: Deloitte hat rund 8.000 m² Bürofläche angemietet; im Untergeschoss ist ein Aldi als Nahversorger vorgesehen. Verfügbare Flächen zielen auf Büro-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzer, beginnen ab etwa 150 m² und lassen sich auch zu größeren Einheiten zusammenfassen. Technische Ausstattungsmerkmale – Glasfaser, Belüftung mit optionaler Kühlung, außenliegender Sonnenschutz – sowie eine zweigeschossige Tiefgarage mit 183 Stellplätzen und die angestrebte DGNB‑Gold‑Zertifizierung betonen den anspruchsvollen Qualitätsanspruch.
Beide Meldungen zeigen Adler in der Doppelrolle als Portfolio‑Manager und Projektentwickler: gezielte Verkäufe zur Optimierung des Bestands einerseits, aktive Entwicklung und Vermarktung urbaner Mixed‑Use‑Flächen andererseits. Für Investoren signalisiert dies eine Fortsetzung der Strategie, Bestände zu konsolidieren und gleichzeitig durch Projektentwicklung Wertschöpfung zu realisieren.
Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 0,167EUR auf Tradegate (16. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
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