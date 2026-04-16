CANCOM: Union Investment knackt 5%-Marke – Aktienrückkauf läuft weiter

CANCOM SE: Union Investment knapp über Fünf-Prozent-Marke – Aktienrückkauf läuft weiter

Zwei Pflichtmitteilungen der CANCOM SE geben Mitte April Einblick in Aktionärsstruktur und den Fortgang des Aktienrückkaufprogramms. Eine Stimmrechtsmitteilung vom 14. April 2026 weist aus, dass die Union Investment Privatfonds GmbH ihren ausgewiesenen Anteil an CANCOM‑Stimmrechten leicht erhöht hat und nun insgesamt 5,0033 % der Stimmrechte direkt hält. Hinzu kommen 23.200 Stimmrechte (0,07 %) aus Wertpapierleihe; die kumulierte Quote beträgt damit 5,08 %. Stichtag für die Schwellenberührung war der 13. April 2026. Nach Angaben beruht die Zurechnung auf 1.576.800 Aktien; die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens wird mit 31.515.345 angegeben. In der zuletzt veröffentlichten Meldung hatte Union Investment 4,87 % direkt und 0,2 % über Instrumente gemeldet – die aktuelle Mitteilung dokumentiert also eine marginale Verschiebung von Instrumentenanteilen hin zu direkten Stimmrechten.

Parallel legt CANCOM in einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung (13. April 2026) eine weitere Zwischenmeldung zum seit September 2025 laufenden Rückkaufprogramm vor. In der Handelswoche 7. bis 10. April 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 151.185 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im XETRA-Handel. Die täglichen aggregierten Volumina und volumengewichteten Durchschnittskurse laut Mitteilung: 7. April 37.190 Stück zu 25,5841 EUR, 8. April 37.498 Stück zu 25,9146 EUR, 9. April 38.043 Stück zu 25,0828 EUR und 10. April 38.454 Stück zu 24,6433 EUR. Insgesamt beliefen sich die Käufe in dieser Periode damit auf rund 151.200 Aktien zu einem mittleren Preis von etwa 25,30 EUR je Aktie (berechneter Richtwert). Seit Beginn des Programms am 22. September 2025 hat CANCOM damit insgesamt 2.423.924 eigene Aktien zurückgekauft. Weitere Details zu den Transaktionen werden auf der Investoren‑Website des Unternehmens veröffentlicht.

Beide Mitteilungen erfolgen im Rahmen der regulierten Offenlegungspflichten (u. a. WpHG und EU‑Verordnungen) und wurden über den Dienst EQS News verbreitet. Für Investoren sind die Nachrichten relevant: Das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle durch einen namhaften institutionellen Anleger kann Wahrnehmungen zur Aktionärsstruktur verändern, parallel signalisiert der fortgesetzte Rückkauf einen aktiven Kapitalallokations‑ und Kursunterstützungsmechanismus seitens des Vorstands.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.