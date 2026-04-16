BlackRock erhöht Anteil auf 7,47% – Scout24 kauft 1,52% der Aktien

BlackRock meldete am 14. April 2026 gemäß § 40 WpHG, dass der US-Vermögensverwalter auf Ebene seiner Konzerntöchter zum Stichtag 9. April eine Schwellenberührung bei Scout24 erreicht hat. Kumuliert entfallen nun 7,41 % der Stimmrechte auf zugerechnete Anteile (absolute Zahl: 5.447.489 Stimmen); hinzu kommen Instrumente in Form von Contracts for Difference (CFD) mit 41.087 Stimmrechten bzw. 0,06 %. Damit liegt der Gesamtanteil bei 7,47 % der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechte von 73,5 Millionen. In der vorherigen Meldung hatte BlackRock noch 7,14 % (7,06 % Stimmrechte plus 0,08 % Instrumente) angegeben, die neue Bekanntgabe dokumentiert somit eine leichte Aufstockung. Die Mitteilung ist freiwillig und weist darauf hin, dass die Zurechnung über eine komplexe Kette von Tochtergesellschaften erfolgt; BlackRock betont zugleich, weder beherrscht noch beherrscht von Dritten im Hinblick auf die gehaltenen Scout24-Stimmrechte zu sein.

Scout24 hat innerhalb weniger Tage gleich zwei wichtige Kapitalmarktmeldungen veröffentlicht: Eine Stimmrechtsmitteilung von Großaktionär BlackRock und ein Update zum laufenden Aktienrückkaufprogramm der Berliner Plattformgruppe.

Parallel dazu informierte Scout24 am 13. April 2026 über den Fortgang seines im Januar gestarteten Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 7. und 10. April wurden 40.141 eigenen Aktien über die Börsen beziehungsweise multilaterale Handelssysteme zurückgekauft; die Geschäfte wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen dabei um rund 66 Euro je Aktie (Tageswerte zwischen 65,70 und 66,05 Euro). Seit Beginn des Programms am 5. Januar hat Scout24 insgesamt 1.117.412 Aktien erworben, was rund 1,52 % des Grundkapitals entspricht. Bei den Rückkäufen nutzte das Institut mehrere Handelsplattformen (u. a. CEUX, TQEX, XETA). Detaillierte Transaktionsangaben und die laufenden Angaben zum Rückkauf sind auf der Investor-Relations-Seite von Scout24 veröffentlicht.

Einordung: Die Kombination aus steigendem Anteil institutioneller Investoren wie BlackRock und einem aktiven Rückkaufprogramm kann die Wahrnehmung der Aktie stützen: Buybacks verringern die Streuung und können Gewinnkennzahlen je Aktie heben, während größere Index- und ETF-Anleger das Aktienregister stabilisieren, ohne unmittelbare Kontrollabsichten anzumelden. Marktteilnehmer werden dennoch auf die weitere Entwicklung der Eigentümerstruktur sowie die Höhe und Dauer des Rückkaufprogramms achten, da beides Einfluss auf Liquidität und Kursdynamik haben kann.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 67,75EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.