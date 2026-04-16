Rumble startet Übernahmeangebot für Northern Data – KI‑Allianz mit Tether

Strategisch vereint die Transaktion Rumbles Videoplattform, Werbenetzwerk und Cloud‑Dienste mit Northern Datas GPU‑Ressourcen und Rechenzentrumsinfrastruktur. Rumble hebt die finanzielle Stabilität durch seine Bilanz, die Börsennotierung und Anpassungen bestehender Fremdkapitalinstrumente hervor. Zentrale Partnerrolle spielt Tether: Investitionen über knapp 1 Mrd. USD (u. a. 775 Mio. USD im Feb. 2025) und Zusagen zur Nutzung von Rumbles GPU‑Diensten sollen die KI‑Initiativen stärken. Rumble betont Produktinitiativen wie Rumble Moments (Video‑Intelligence) und die Rumble Wallet als Bausteine für Monetarisierung und künftige Krypto‑/KI‑Dienste.

Rumble Inc. hat sein angekündigtes Tauschangebot auf alle ausstehenden Aktien der Northern Data AG gestartet – ein Schritt, der das kombinierte Unternehmen als integrierte Wachstumsplattform für Video, Cloud und KI positionieren soll. Die Angebotsfrist läuft vom 13. April bis voraussichtlich 9. Mai 2026. Northern‑Data‑Aktionäre erhalten für jede Aktie 2,0281 neu ausgegebene Rumble Class‑A‑Aktien. Rumble sicherte bereits Zusagen für rund 72 % der ausstehenden Northern‑Data‑Aktien; es gibt keine Mindestannahmeschwelle. Ein Delisting der Northern‑Data‑Aktien soll unmittelbar nach Vollzug erfolgen, Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data wollen das Angebot unterstützen. Das Angebot steht unter üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Ökonomisch zielt der Zusammenschluss auf Skaleneffekte im Bereich High‑Performance‑Computing (HPC) und KI‑Infrastruktur; Risiken bleiben jedoch erheblich: Integration, Erreichung der erwarteten Synergien, Deckung der rasant steigenden KI‑Rechenbedarfslücken sowie regulatorische Hürden. Rumble weist ausdrücklich auf zahlreiche Unsicherheitsfaktoren hin und verpflichtet sich, mindestens drei Jahre nach Closing keinen Beherrschungs‑ oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Weitere Market‑News: Die Allianz Pensionskasse führt im Mercer‑Ranking 2025 die österreichischen Pensionskassen in drei Anlagestrategien an. Mit Renditen zwischen 5,33 % (konservativ) und 7,36 % (dynamisch) hebt die Kasse die Bedeutung langfristiger Governance, Diversifikation und Aufbau von Impact‑ und Infrastrukturinvestments als Performance‑Treiber hervor.

Der deutsche Hotel‑Investmentmarkt verzeichnet einen dynamischen Jahresstart: Q1/2026 mit rund 318 Mio. EUR Transaktionsvolumen – bestes Ergebnis seit 2022 und ein Drittel über Vorjahr. Auffällig ist eine hohe Transaktionsdichte, verstärkte Präsenz internationaler Investoren sowie starke Aktivitäten in A‑Standorten, allen voran München.

Technologie‑ und Infrastruktursektor: Cango Inc. bringt EcoHash, eine Tochter für HPC und KI‑Inference, in den kommerziellen Betrieb. EcoHash bietet modularisierte Plug‑and‑Play‑Rechenmodule und eine Orchestrierungsplattform (EcoLink), demonstriert am 50‑MW‑Mining‑Standort in Georgia. Ziel ist, die Lücke zwischen wachsender KI‑Rechennachfrage und bestehender Infrastruktur zu schließen und elastische, latenzarme Kapazitäten bereitzustellen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 75.063USD auf CryptoCompare Index (16. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.