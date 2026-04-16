PATRIZIA legt klare Berichtstermine 2026 fest – Jahresbericht 27. März

Kernpunkte der Bekanntmachung sind die bereits terminierten Jahresberichte: Sowohl der Jahresfinanzbericht als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht werden auf den Investor-Relations-Seiten von PATRIZIA am 27. März 2026 in deutscher und englischer Fassung bereitgestellt. Damit stellt das Unternehmen die Grundlage für die Jahresanalyse von Ergebnis, Bilanzstruktur und Kapitalfluss zur Verfügung – relevante Informationsbausteine für Investoren, Analysten und Kreditgeber.

PATRIZIA SE hat über den Dienstleister EQS eine formelle Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Rechnungslegungs- und Quartalsberichte nach den Vorgaben der §§ 114, 115 und 117 WpHG veröffentlicht. Die Mitteilungen vom 14. April 2026 listen den Zeitplan für Jahres-, Konzern- und Quartalsberichte in deutscher und englischer Sprache auf und unterstreichen damit die regulatorische Transparenzpflicht des Augsburger Asset-Managers gegenüber Anlegern und Märkten.

Für das laufende Geschäftsjahr wurden weitergehende Zwischenberichte verplant: Der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr (Q2) soll am 10. August 2026 veröffentlicht werden. Ergänzend sind die Quartals- bzw. Zwischenmitteilungen vorgesehen: die erste binnen Halbjahresmitteilung am 11. Mai 2026 sowie die zweite im weiteren Verlauf am 9. November 2026, jeweils in deutscher und englischer Sprache abrufbar. Die duale Sprachbereitstellung signalisiert die internationale Ausrichtung von PATRIZIA und erleichtert den Zugang zu den Berichten für ein breiteres Anlegerpublikum.

Die Vorabbekanntmachung dient nicht nur der Einhaltung gesetzlicher Offenlegungspflichten, sondern ist auch ein Instrument der Kommunikationssteuerung: Klare Veröffentlichungstermine ermöglichen Marktteilnehmern, ihre Analyse- und Reportingzyklen entsprechend zu planen. Für börsennotierte Immobilien- und Asset-Management-Unternehmen wie PATRIZIA sind solche Termine bedeutsam, weil Quartals- und Halbjahreszahlen unmittelbare Kursreaktionen und Anpassungen von Gewinn- und Wachstumsprognosen auslösen können.

Die Mitteilungen betonen ferner, dass der Emittent für den Inhalt verantwortlich ist und dass die EQS-Distributionsservices die formale Verbreitung sicherstellen. Investor-Relations-Links wurden genannt, über die die Berichte öffentlich zugänglich sind. Zusammengefasst bestätigt die Vorabbekanntmachung PATRIZIAs Fokus auf regulatorische Konformität und transparente Berichterstattung; Marktteilnehmer sollten die genannten Stichtage für ihre Bewertung der Geschäfts- und Ergebnisentwicklung vormerken.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 7,20EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.