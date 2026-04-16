Brockhaus: Aktionärsgruppe vereint 15,56% – droht Machtkampf?

Mehrere am 15. April 2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen zur Brockhaus Technologies AG legen offen, dass eine Aktionärsgruppe nach § 40 WpHG gemeinsam 15,56 % der Stimmrechte hält. Die Meldungen, übermittelt durch den Distributionsdienst EQS News, weisen übereinstimmend 1.703.867 zugerechnete Stimmrechte aus. Die Basis für die Berechnung bilden nach § 41 WpHG insgesamt 10.947.637 stimmberechtigte Aktien.

Hintergrund und beteiligte Personen

Als Gründe für die Meldungen nennt die Gruppe neben einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte das gemeinschaftliche Handeln („acting in concert“). Mehrere natürliche Personen haben eigenständige Mitteilungen eingereicht, wobei die ausgewiesenen Gesamtzahlen identisch sind: Thorsten Testorp, Cornelius Carl Liedtke, Dr. Christopher Schroeder und Christa Büll meldeten separat, dass ihnen die Anteile jeweils zugerechnet werden. Namentlich genannte Gesellschaften mit jeweils relevanten Zugehörigkeiten sind ABACON Invest GmbH und Liedtke Invest GmbH; ferner werden als verbandelte Vehikel Testorp Real Estate GmbH, Sonilu Invest GmbH, DCS Management Verwaltungsgesellschaft mbH, CSB Beteiligungen GmbH sowie ABACON Invest GmbH aufgeführt.

Keine Derivate, keine direkten Stimmrechte

Alle Meldungen machen deutlich: Es handelt sich um zugerechnete Stimmrechte nach § 34 WpHG; direkte Beteiligungen werden mit 0 Stück angegeben. Zudem sind keinerlei ausübbare Instrumente (§ 38 WpHG) im Spiel – der Anteil aus Instrumenten beträgt 0,00 %. Damit handelt es sich um eine reine Zuschreibung von Aktienstimmrechten, nicht um Derivate oder Optionspositionen.

Zeitlicher Ablauf und Hinweise

Als relevanter Schwellenberührungszeitraum wird der 2. April 2026 genannt; die offiziellen Mitteilungen tragen Daten im April, teils mit Ausstellungsdatum 9. bzw. 14. April und Veröffentlichung am 15. April 2026. Einige der Einzelerklärungen verweisen auf frühere Meldestände (bei einzelnen Personen werden frühere Prozentangaben genannt), die nun durch die konsolidierte Zurechnung ersetzt werden.

Bedeutung für Investoren

Die Bekanntgabe erhöht die Transparenz über die Aktionärsstruktur von Brockhaus Technologies und signalisiert ein koordiniertes Einflussinteresse der genannten Gruppe. Mit 15,56 % liegt die Gruppe deutlich über der 10-%-Marke, ohne jedoch eine Mehrheits- oder Beherrschungsposition darzustellen. Marktteilnehmer dürften insbesondere verfolgen, ob aus dem Zusammenschluss aktive Governance-Schritte oder weitere Käufe folgen.

Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 16,25EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.