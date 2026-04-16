MBB erhöht Aktienrückkauf auf 25 Mio. € – Management setzt auf Kursplus

Als Begründung nennt MBB die nach Einschätzung des Vorstands attraktive Bewertung der Aktie. Laut Mitteilung stehen nach der Anpassung noch mehr als 6,5 Mio. € für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Alle sonstigen Parameter des Programms bleiben unverändert: Der maximale Kaufpreis je Aktie liegt bei 222,00 €, und das Gesamtvolumen von 25,0 Mio. € bezieht sich auf den Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten. Ziel der Rückkäufe ist die Einziehung erworbener Aktien sowie die Erfüllung etwaiger Verpflichtungen aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.

MBB SE hat das laufende Aktienrückkaufprogramm 2025 deutlich aufgestockt und die Laufzeit verlängert. Das Berliner Familienunternehmen kündigte am 13. April an, das zuvor mit 22,0 Mio. € veranschlagte Rückkaufvolumen auf 25,0 Mio. € zu erhöhen. Gleichzeitig wurde die Frist für Kauftransaktionen von ursprünglich 14. April 2026 bis zum 22. Mai 2026 ausgedehnt. Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025; der Rückkauf war am 11. Dezember 2025 gestartet.

Rechtlich erfolgt der Rückkauf unter Berufung auf die Safe‑Harbour-Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Ein Kreditinstitut führt die Käufe im Auftrag und auf Rechnung der Gesellschaft aus; das Institut trifft nach Angaben von MBB die Entscheidungen über Timing und Umfang der Erwerbe unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Zudem kann das Programm jederzeit – sofern rechtlich zulässig – ganz oder teilweise ausgesetzt oder beendet werden.

Aus Kapitalmarktperspektive signalisiert die Aufstockung einerseits Vertrauen des Managements in die eigene Bewertung und bietet potenziellen Gewinn je Aktie‑Effekt durch Verringerung der ausgegebenen Stückzahl. Andererseits reduziert sie die frei handelbare Stückzahl und kann kurzfrstige Liquiditätseffekte an den Handelsplätzen auslösen. Die Festlegung eines klaren Maximalpreises und die Durchführung über ein unabhängiges Kreditinstitut zielen darauf ab, regulatorische Vorgaben zu erfüllen und Marktmanipulationsvorwürfen vorzubeugen.

MBB kündigt an, alle Einzelheiten zu den Rückkäufen auf der Investor‑Relations‑Seite (www.mbb.com/ir/buyback) zu veröffentlichen; die Berichte zu ausgeführten Transaktionen werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach Durchführung offengelegt und für mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich gehalten. Ergänzend teilte das Unternehmen mit, dass der Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache am 16. April 2026 veröffentlicht wird.

Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 188,6EUR auf Tradegate (15. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.