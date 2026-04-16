Bizzdesign Unify verbindet Enterprise-Intelligence und visuelle Kollaboration

ENSCHEDE, Niederlande, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Bizzdesign, ein weltweit tätiges SaaS-Unternehmen für Enterprise Transformation, hat heute die Markteinführung von Bizzdesign Unify bekanntgegeben. Die KI-native Plattform vereint Enterprise-Architektur- und Portfolio-Daten mit visuellen Kollaborationsfunktionen.

Bizzdesign Unify verbindet eine intuitive Whiteboard-Umgebung mit strukturierten Unternehmensdaten und macht tiefgehende Expertise für jedes Team zugänglich, für schnellere, fundiertere Transformationsentscheidungen.

Bizzdesign Unify schließt die Lücke zwischen klassischen Whiteboarding-Tools und professionellen Enterprise-Architektur- sowie Portfolio-Management-Plattformen. Die Lösung bietet einen intuitiven, visuellen Workspace, in dem abteilungsübergreifende Teams auf Basis aktueller Unternehmensdaten, ohne tiefgreifende technische Vorkenntnisse, gemeinsam an Transformationsinitiativen arbeiten können.

KI treibt den Wandel in Unternehmen in einem nie dagewesenen Tempo voran: Entscheidungen werden zunehmend schneller getroffen, oft, bevor das eigene Betriebsumfeld vollständig verstanden wurde. Teams bestehen aus unterschiedlichsten Rollen, die häufig in voneinander isolierten Umgebungen arbeiten, von der Konzeption über Workshops und Planungsphasen bis hin zur Umsetzung. Dies macht es schwer, eine gemeinsame, verlässliche Grundlage aus Daten und Kontext für Entscheidungen zu schaffen. Visuelle Kollaborationstools ermöglichen zwar schnelles Brainstorming, liefern jedoch keine belastbaren Daten. Gleichzeitig sind Enterprise-Architektur- und Portfolio-Management-Plattformen, die genau diese kritischen Erkenntnisse enthalten, für die meisten Business-Stakeholder kaum zugänglich.