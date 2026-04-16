ATLANT 3D und das Institute for Functional Intelligent Materials der NUS unterzeichnen Absichtserklärung zum Aufbau einer gemeinsamen, KI-gestützten Forschungsplattform für die Materialentwicklung in Singapur

KOPENHAGEN, Dänemark und SINGAPUR, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D und das Institute for Functional Intelligent Materials (I-FIM) der National University of Singapore (NUS) haben eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um gemeinsam eine gemeinsame, KI-gestützte Forschungsplattform für die Materialentwicklung aufzubauen, die im Robotiklabor von CREATE (Campus for Research Excellence and Technological Enterprise) betrieben werden soll.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die DALP-Technologie von ATLANT 3D auf atomarer Ebene im Robotik-Materialzentrum des I-FIM der NUS einzusetzen, um das „AI for Science"-Programm der National Research Foundation Singapur zu unterstützen

In der Absichtserklärung bekräftigen die Parteien ihre Absicht, die DALP-Technologie (Direct Atomic Layer Processing) und die NANOFABRICATOR-Plattform von ATLANT 3D als zentrale Syntheseplattform im Rahmen des Robotic Materials Hub des NUS I-FIM einzusetzen. Die Plattform würde KI-gestützte Workflows für automatisierte Synthese, Experimente und Datengenerierung unterstützen, die Forschern aller beteiligten Programme zur Verfügung stehen würden. Zu den Anwendungsbereichen von besonderem Interesse zählen 2D-Materialien und Nanoelektronik, fortschrittliche Halbleiterverpackung, Quantenmaterialien, die Erforschung katalytischer Materialien sowie die Photonik.

Die Initiative soll das Programm „AI for Science" – und die damit verbundenen automatisierten Labore – der National Research Foundation, Singapur (NRF), unterstützen. Beide Parteien streben eine langfristige, skalierbare Forschungsinfrastruktur an, die als Referenzmodell für automatisierte Labore dienen soll und die Fertigung auf atomarer Ebene mit KI-gestützter Materialforschung, fortschrittlicher Fertigungsforschung und der Einbindung von Wissenschaft, Industrie und Regierung verbindet.

„Eine KI-gestützte Forschungsplattform für die Materialentwicklung in Singapur verkörpert unsere Vision davon, was möglich wird, wenn Fertigung auf atomarer Ebene und KI eng miteinander verknüpft werden. Singapur ist weltweit einer der fortschrittlichsten Standorte für Deep-Tech und KI-gestützte Materialforschung im wissenschaftlichen Bereich, und wir freuen uns darauf, dieses Vorhaben gemeinsam mit der NUS voranzutreiben."