JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt unterschätze das Gewinnpotenzial des Anlagenbauers für die Chipbranche, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend angesichts einer sehr starken Auftragslage im ersten Quartal. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Niederländer lieber ihre Jahresziele für Umsatz und Produktion mehrfach erhöhen, als sich von Anfang an die wirklich machbare Hürde zu legen. Der Markt schaue zu sehr auf das Absatzziel von EUV-Lithographiesystemen als auf den vermutlich bis 2027 erzielbaren Durchschnittspreis./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 1.265EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1515

Kursziel alt: 1515

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1515,00 € , was eine Steigerung von +23,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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