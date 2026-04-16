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    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt unterschätze das Gewinnpotenzial des Anlagenbauers für die Chipbranche, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend angesichts einer sehr starken Auftragslage im ersten Quartal. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Niederländer lieber ihre Jahresziele für Umsatz und Produktion mehrfach erhöhen, als sich von Anfang an die wirklich machbare Hürde zu legen. Der Markt schaue zu sehr auf das Absatzziel von EUV-Lithographiesystemen als auf den vermutlich bis 2027 erzielbaren Durchschnittspreis./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:08 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 1.265EUR auf Tradegate (16. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1515
    Kursziel alt: 1515
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1515,00, was eine Steigerung von +23,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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